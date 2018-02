Det har vært relativt stille fra Forsvaret om F-35 etter at de første tre flyene ankom sin norske base på Ørland i november i fjor. Det som foregår nå er såkalt Operativ Test og Evaluering (OT&E) under norske forhold, samtidig som seks nye kampfly skal ankomme Norge hvert år framover.

Mot slutten av 2019 skal de norske F-35-flyene kunne brukes operativt for første gang, med såkalt initiell operativ evne (IOC).

Denne vinteren er bremseskjermsystemet blitt testet i Alaska, før det nylig ble montert på norske fly. Videoen over viser for første gang landing med bremseskjerm på Ørland. Dette er en viktig forutsetning for å kunne operere under de fleste norske vinterforhold.

De norske flyene har vært jevnlig i lufta siden de ankom Ørland, og videoen under viser noen flotte scener over Rondane i vinterdrakt.

F-35 i vintertrening over norske fjell.

Her flyr RNorAF F-35A-flyene 5150 og 5149 over Rondane. Bilde: Morten Hanche / Forsvaret

Norske F-35A over Rondane. Bilde: Morten Hanche / Forsvaret

F-35A over Rondane. Bilde: Morten Hanche / Forsvaret