Ukrainske utviklere i selskapet Hushme har funnet en metode for å unngå at andre kan høre dine private telefonsamtaler. Den digitale munnkurven fungerer som et vanlig Bluetooth-headset, men gjør at bare den du ringer hører hva som blir sagt.

Munnkurven har også en annen positiv effekt. Den minimerer støy fra telefonsamtaler, et vanlig irritasjonsmoment i åpne kontorlandskap.

Forskning på åpne kontorlandskap viser at ansatte blant annet blir mindre produktive og trives mindre på jobb blant annet på grunn av støy.

For andre i nærheten høres det bare som mumling. Videoen over viser hvordan det fungerer.

Hushme er gjort mulig blant annet gjennom folkefinansiering. Via Kickstarter dro selskapet inn 70.000 dollar (om lag 550.000 kroner) til prosjektet.