Vi trenger et «Nye Baner» for å lykkes med magnettog i et grønt Norden

Oljesamfunnet lobbyvirker for mer penger for å overleve i en grønnere verden. Den grønne kampen er som David mot Goliat. Oljesamfunnet har store ressurser, og mange av de grønne teknikkene har ingen penger til lobbyvirksomhet.

Et av disse grønne områdene har Kina fokusert på. Siden de økonomiske og sosiale fordelene blir analysert som veldig store i Kina, er det verdt et øyeblikks oppmerksomhet å skanne om Norge også kan få fordelene med magnettog-teknologi som Kina fokuserer på.

Utbygging av magnettog i Kina Illustrasjon: DSMG

Kina har hatt magnettog som et nasjonalt toppprioritert område siden 2016, og i dag er det planer om fire-fem tusen kilometer med høyhastighets magnettoglinjer. Magnettog med lavere hastigheter er også et viktig område i kinesisk utvikling, og siden magnettogets teknologi har 60 prosent lavere driftskostnader og mellom 75 og 50 prosent av byggekostnadene sammenlignet med «høyhastighets - lavhastighets»-jernbanelinjer, er det grønne potensialet stort.

I Skandinavia har en profesjonell gruppe jobbet med magnetiske tog siden 2014 og DSMG-gruppen (The Scandinavian Magnetogs Group) har hatt en dialog med mange myndigheter, politikere og selskaper. På grunn av klimautfordringene og Kinas raske utvikling, er det nå betimelig omsorg for å få fart på alt faglig fokus som kan gi samfunnet grønne fordeler.

Magnettog kan håndtere hastigheter på 400 til 600 kilometer i timen. Mange områder i Sør- og Midt-Norge (Bergen, Trondheim) vil kunne få rundt 1 times reisetid til Oslo.

Prinsippet om like regler i prioritering av ressurser til studier, scenarioanalyser og rapporter om grønne muligheter bør være et krav alle kan støtte. «Rail og Vejer» er Goliat i transportsektoren og Magnettog er en liten David som sliter med å tilby Norge og Skandinavia en bedre grønn fremtid.

«Nye Baner AS» og grønne fordeler

Mai 2015 etablerte den norske staten «Nye Veier AS» og tiden kan være inne for å danne et «Nye Baner AS», som skal jobbe med hvordan tog og baner i fremtiden kan gi Norge grønne fordeler. Som de fleste vet, tåler magnettog stigninger på 10 prosent, der jernbane klarer 1-2 prosent. Det betyr at magnetiske togspor kan tilpasses ganske annerledes fleksibelt i den fjellrike norske naturen.

Magnettog akselererer mye bedre enn jernbaner. Det er derfor mulig med mange stopp på en tur, og fremdeles ende opp med en kort, total reisetid. Magnettog kan håndtere hastigheter på 400 til 600 kilometer i timen. Mange områder i Sør- og Midt-Norge (Bergen, Trondheim) vil kunne få cirka 1 times reisetid til Oslo.

Oslo - København på 2 timer

I DSMG har vi sett på hvordan vi i Skandinavia kan lage 1 time reisetid mellom Oslo og Gøteborg og Stockholm og 2 timer mellom Oslo og København. Det er mulig, og det vil gjøre Norden sterkere. Vi i DSMG vil gjerne invitere en styringsgruppeutviklingsprosess på «Nye Baner AS», og i denne prosessen ønsker vi å se industrielle interesser som Norsk Hydro inkludert, og vi vil gjerne se det fremtidige hovedkvarteret i nærheten av NTNUs transport- og infrastrukturundervisningsmiljøer.



På kartet nedenfor har vi vist en visjon for fremtidige magnettogslinjer i Norden. Linjene, bygget i riktig rekkefølge, gjør dem attraktive å investere i. Vi ser linjen mellom Oslo og Stockholm som en mulig byggestartlinje med reisetid på omtrent en time med magnettog. Å bygge videre fra krysset ned til Gøteborg, betyr at de tre storbyene vil ha mellom 45 og 70 minutters reisetid. Bygges en ny bro over Oslofjorden, kan tunnelen anvendes til magnettog.

Visjon for fremtidig magnettog i Norge Illustrasjonsfoto: DSMG / Google Maps

DSMG inviterer til debatt om transportmuligheter i et grønt Norden med magnettog. Norge kan få store grønne fordeler, og mange i den nåværende olje- og transportsektoren kan få nye arbeidsplasser innen magnettogsektoren.