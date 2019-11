Vi oppgraderer debattplattformen vår: Dette er nytt

Trenden blant flere norske medier har de siste årene vært å stenge kommentarfeltene, eller flytte dem ut til Facebook: «Out of sight, out of mind?»

Debatten om kommentarfeltene har heller ikke vært nevneverdig konstruktiv og løsningsrettet. Fokuset har i størst grad vært på utfordringene, fremfor løsninger og det positive som kan medfølge økt leserkontakt.

Med oppgradering av vår egen debattplattform markerer TU et startskudd mot økt satsing på meningsinnhold og leserkontakt, og dialog fremfor monolog.

Mange kunnskapsrike lesere

Kommentarfeltene er nemlig viktige av flere årsaker:

Gode kommentarer kan forbedre innholdet: TU.no er heldig å ha svært mange reflekterte og kunnskapsrike lesere. Samlet sett sitter disse ofte på mer kunnskap og erfaringer enn det journalisten og det kildene har.

Alt får ikke plass i én sak. Et godt kommentarfelt bidrar til å få frem ulike perspektiv og idéer.

Kommentarfeltene kan også fungere som et direkte samfunnsbarometer. Det kan i mange tilfeller gi en pekepinn på hva som opptar og bekymrer lesere, og gir ofte gode muligheter for oppfølgingssaker.

Et mål med journalistikken til TU er å skape debatt, og vi ønsker å legge til rette for et debattmiljø hvor veien fra personer med meninger til beslutningstagere er kort. På TU.no blir meninger fra personer med høy fagkunnskap, lest av personer som tar beslutninger.

Et av TUs sentrale verktøy for å legge til rette for samfunnsdebatt, er vår egen debattplattform: Diskusjon.no.

Tjenesten leverer kommentarfelt til blant annet TU.no og Digi.no. Med nærmere 25 millioner innlegg, er dette Norges desidert største debattforum for teknologi. Diskusjon.no er delt inn i en rekke tematiske kategorier, hvor alle kan opprette diskusjoner, eller spørre om tips og råd til omtrent hva det måtte være. Trenger du eksempelvis tips og råd til hvilken elbil du skal kjøpe? Spør i «Elektrisk»-kategorien vår.

På Diskusjon.no er det alt fra ingeniører til jurister som frivillig bidrar med sin kunnskap og erfaringer med hverandre.

Velkommen til Nye Diskusjon

Diskusjon.no har over lengre tid hatt en utdatert teknisk plattform, men vi feirer nå et nytt design, og det som er et nytt kapittel i Diskusjon.no sin 18 år lange historie. Her er det mye nytt!

Vi nevner blant annet:

Helt nytt design som også er tilpasset mobiltelefon

Ny forside

Mye enklere å finne relevant innhold og uleste artikler

Mulighet for å følge andre debattanter

Bedre varsling av svar på innlegg

Et helt nytt tekstverktøy (også for mobil) som forenkler blant annet sitering, innliming av bilder, video, element som Youtube, Tweets eller Instagram-poster, og ikke minst tekstformatering.

Oppgraderingen gir oss i stor grad en bedre, teknisk plattform for å videreutvikle egen funksjonalitet, og forbedre våre integrasjoner i tiden fremover.

(Obs: Kommentarfeltet som er direkte i artiklene har enda ikke fått implementert de nye funksjonene. For å få tilgang til full funksjonalitet, må man enn så lenge trykke på "gå til forumtråden" i bunn ved kommentarfeltet. Her kommer det forbedringer!)

Hva mer kommer?

Et stadig skiftende mediebilde krever nye former for leserkontakt. Målet vårt er at Diskusjon.no skal være en plattform hvor de gode teknologiske debattene foregår, og leverer en faglig dybde som er vanskelig å oppdrive andre steder. Oppgraderingen av altså bare et startskudd for sterke fokus på utviklingen av debattplattformen, og integrasjonen opp mot andre sider.

Som Svein-Erik Hole, Digitalredaktør i TU Media, kommenterte tidligere i år: «Vi vil ha mer dialog, ikke mindre». TU har siden den gang startet rekrutteringen av et leserpanel, og har faste bidragsytere som bidrar til å øke meningsinnhold på TU.no. Vi gir oss ikke med det, og nye initiativ kommer. Det gjelder også for debattplattformen vår.

Vi ønsker blant annet å jobbe videre med en tettere forumintegrasjon, og ikke minst en bedre belønning og fremheving av de gode, kunnskapsrike og konstruktive leserinnleggene som daglig tikker inn.

Takk til alle som bidrar på debattplattformen vår og i kommentarfeltene, og som alltid setter vi pris på tilbakemeldinger og forslag til nye funksjoner!