Et stort leserpanel vil styrke journalistikken til TU.no

Denne uka starter vi rekrutteringen av et leserpanel til TU Media. Vi inviterer interesserte brukere til å registrere seg her. Så snart vi har rekruttert godt nok, vil vi spørre panelet om ulike aktuelle problemstillinger innen våre stoffområder. Planen er foreløpig å stille spørsmål cirka 10 ganger i året.

Hvorfor gjør vi dette? Årsakene er flere.

Leserne og brukerne av TU.no, Digi.no og våre andre publikasjoner kan mye mer enn redaksjonen. Selv om TU har journalister med høy kompetanse om sine spesialfelt, sitter det enda mer kunnskap ute hos leserne. Innsikt som vi som redaksjon bør utnytte i større grad for å lage enda mer interessant journalistikk.

God journalistikk krever godt kildegrunnlag. Det har alltid vært en utfordring for mediene at det vi kan kalle elitekilder dominerer. Via et leserpanel kan vi få fram andre, kunnskapsrike stemmer som vi ellers ikke ville fått kontakt med. TU trenger for eksempel både flere yngre kilder og flere kvinnelige kilder.

Redaksjonen bør være i direkte dialog med brukerne. Nesten daglig får vi spørsmål om å skrive artikler om undersøkelser som ulike institutter, selskaper eller andre har gjort. Vi har ingen mulighet for å påvirke hvem som blir spurt, eller spørsmålsstillingen. Det er mye bedre at vi selv stiller spørsmål til TUs store leserskare (godt over 300.000 brukere sist uke).

Direkte kontakt gir oss mer detaljert kunnskap om brukernes situasjon. Digis lønnskalkulator er et godt eksempel: Mange tusen brukere har hjulpet oss med å gi informasjon om deres egne lønnsbetingelser. Dermed kan vi også drive journalistikk på ulikheter i bransjen, utforske trender og finne andre interessante poeng i det store datamaterialet.

Mer dialog

Fra før satser TU på en åpen og god debatt. Som digitalredaktør Svein-Erik Hole kommenterte litt tidligere i år: Vi vil ha mer dialog, ikke mindre.

For TU blir det viktig at leserpanelet også favner videre enn den «harde kjerne» av TU-lesere. Vi må derfor rekruttere godt også i lesergrupper som ikke bruker TU.no i like stor grad; særlig er det viktig å ha en høyere andel kvinner og unge med i panelet, enn vi naturlig vil få ved å rekruttere bare via egen nettavis.

Vår «søsteravis» i Danmark, Ingeniøren, har fra før et leserpanel med godt over 10.000 deltakere. Det vil sikkert ta tid for TU å bygge panelet til en slik størrelse, men det viser at det er fullt mulig å engasjere brukerne også innen vårt nedslagsfelt.

Et nytt verktøy

Vi vil spørre leserne om mer enn hva de synes om TU. Vi vil ha dere i tale i aktuelle saker og få innsikt i lesernes karrierevalg. Noen eksempler på spørsmål vi kan komme til å stille:

Er det riktig av Enova å gi tidenes største støttebeløp til Equinor for å utvikle flytende havvind som skal levere elektrisitet til olje- og gassektoren?

Av disse arbeidsgiverne, hvilken har du mest lyst til å jobbe for?

Hvor mye bør regjeringen investere i klimavennlig teknologi via det statlige selskapet Nysnø klimainvesteringer neste år?

Hva fikk du i lønnstillegg i år – og er du fornøyd med oppgjøret?

Leserpanelet blir et redaksjonelt verktøy. Hver enkelt som blir med, får også mulighet – hvis man vil – til å motta spørsmål fra vår kommersielle avdeling i tillegg. Men: Undersøkelsene våre vil aldri blande redaksjonelt og kommersielt innhold. Det er viktig for oss at vi er helt tydelige på det skillet.

Jeg håper dette er noe du som leser og TU-bruker vil delta i. Vi lover ingen hurtigsvarpremier, ingen Lotto-kuponger til heldige vinnere eller gavekort til de som svarer. Vi vil bare stille deg fornuftige spørsmål og bruke dine svar til enda mer interessant journalistikk. Jeg tror det er løfter store nok til å få mange lesere med. Så hva sier du? Klikk her for å bli med i leserpanelet vårt!