Vi mistet munn og mæle av Mercedes-Benz EQS: Nå kommer den som SUV

Vi mistet munn og mæle da vi testet sedanen Mercedes-Benz (MB) EQS i fjor høst. Nå kommer bilen i SUV-utforming og med mulighet for syv seter.

EQS SUV skal rulle på norske veier fra begynnelsen av 2023, forteller den norske importøren. Bilen får i likhet med sedanen blant annet en 141 centimeter bred infotainment-skjerm. 10 graders sving på bakhjulene bidrar til en ganske god svingradius på 11 meter.

Også mange av de andre spesifikasjonene deles mellom sedanen og SUV-en: Den kommer i versjoner med bakhjulstrekk og firehjulstrekk, og får batteristørrelse på 107,8 kWh.

Bakhjulstrekk-varianten av SUV-en skal kunne gå mellom 536 og 660 kilometer. Versjonen med firehjulstrekk skal få en WLTP-rekkevidde på mellom 507 og 613 kilometer.

Merk at dette kun er anslåtte tall etter WLTP-standarden. WLTP-testen enda ikke er gjennomført. Sedanen har til sammenlikning en ganske ekstrem WLTP-rekkevidde på inntil 780 kilometer for bakhjulstrekk-varianten.

Selv om dette ikke er noen sportsbil, blir SUV-en ganske sprekt motorisert, med opptil 400 (544 hk) for toppmodellen.

400 volt

Bilen er basert på 400 volt og får 200 kW toppeffekt ved hurtiglading. Mercedes-Benz går altså ikke for 800-volt, slik Volkswagen-konsernet har valgt for Porsche Taycan og Audi E-Tron GT.

Interiøret i Mercedes EQS SUV. Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati

EQS SUV skal bruke ned mot 31 minutter på å lade fra 10 til 80 prosent, ifølge Mercedes-Benz. 15 minutters hurtiglading skal kunne gi 250 kilometers ekstra rekkevidde (riktignok for versjonen med bakhjulstrekk).

Vi kan anta at SUV-en oppfører seg ganske likt som sedanen ved hurtigladeren. I vår test oppfylte sedanen lovnaden om 10-80-intervallet. Den klarte riktignok ikke å nå riktig antall kilometers ladet på 15 minutter, men det var på grunn av at vi hadde et høyere forbruk enn produsentens anslag.

Bilen kommer med 11 kW ombordlader. Mot et tillegg i pris kan man oppgradere denne til 22 kW.

Her er noen flere spesifikasjoner:

EQS 450+ EQS 450 4Matic EQS 580 4Matic Drivverk Bakhjulstrekk Firehjulstrekk Fireshjultrekk Motoreffekt/dreiemoment (kW/Nm) 265/568 265/800 400/858 Hurtiglading, maks kW 200 200 200 Lengde/bredde/høyde (mm) 5125/1959/1718 5125/1959/1718 5125/1959/1718 Akselavstand (mm) 3210 3210 3210 Bagasjeplass med femsetersvarianten (fem seter i bruk) Fra 645 liter Fra 645 liter Fra 645 liter Bagasjeplass med syvsetersvarianten (fem seter i bruk) Fra 565 liter Fra 565 liter Fra 565 liter Bagasjeplass med syv seter i bruk 195 liter 195 liter 195 liter

Ingen pris enda

EQS SUV fremstår altså som en romslig SUV, og MB lover at kupeen får et svært lavt støynivå. Kommer den opp på nivå med sedanen, tror vi den tilfredsstiller ørene til de fleste sjåfører og passasjerer.

Andre seterad kan justeres elektronisk. Kjører du den helt frem skal du ifølge MB få opptil 880 liters bagasjeplass i femsetersvarianten.

Det ser ikke ut til at bilen har noen lagringsplass under panseret (frunk). Det er ikke engang mulig å åpne panseret på sedanen.

Pris er ikke kjent enda, men dette er en bil i premiumsegmentet. Tesla Model X og den litt mindre femseteren BMW iX er noen av konkurrentene.

EQS i sedan-variant starter like under millionen, og vi forventer ikke at SUV-versjonen blir rimeligere.