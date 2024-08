– Vi mister nå en hel generasjon grundere 

Blant NHO-sjefens kjepphester er at vi som nasjon er i ferd med å miste en hel generasjon grundere. I denne ukas podkast blir du oppdatert på Almlids syn på fremtidens teknologi-Norge.

Rask teknologiutvikling

Her fra midten av august i år, da NHO-sjef Ole Erik Almlid åpnet Morrows batterifabrikk i Arendal. Foto: Arash A. Nejad

Teknologiutviklingen går raskt. Det innebærer endringer for alle områdene der NHO har tilstedeværelse, som Norsk Industri, Abelia, Fornybar Norge, Offshore Norge og mange flere.

Chief Commercial Officer Preben Strøm i Energy Valley deltar også i samtalen.

En av Strøms betraktninger er at vi her hjemme ikke tar inn over oss hvor fort det går internasjonalt. Det er verdt å ta med seg fra en som for tiden har sete i Singapore.

Kaller kjernekraft «religionskrig»

Ettersom episoden er spilt inn «live» under energimessen ONS, er det ikke til å komme fra at nettopp energi er et av mange temaer vi er innom.

Deriblant religionskrigen for og imot kjernekraft. Det er i hvert fall beskrivelsen NHO-sjefen selv bruker om den posisjoneringen som for tiden foregår: – I dag er det slik at du er enten for eller mot kjernekraft.

En krig han mener ikke er måten å gå frem på.