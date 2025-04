I en tale utenfor Det hvite hus onsdag kunngjorde president Donald Trump nye, lenge varslede tollsatser.

– USA har blitt ranet, herjet, voldtatt og plyndret av nasjoner både nær og fjern, av både venner og fiender, sa Trump.

Han viste fram en liste over nye tollsatser for varer fra en lang rekke land. Mens EU får 20 prosent og Kina 34 prosent, ilegges varer fra Fastlands-Norge altså 15 prosent toll.

– Nå sitter vi og finregner og ser gjennom det som har kommet. Men det er åpenbart at dette er alvorlig for verdensøkonomien, og det er kritisk for Norge, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

– Rammer norske bedrifter

I en kommentar til NTB sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) at tolløkningene er dårlig nytt for verdensøkonomien og for et åpent land som Norge.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) kaller situasjonen kritisk. Bildet er tatt på Arendalsuka 2024. Foto: Arash A. Nejad

– Dette vil ramme Norge og norske bedrifter, men hvor alvorlig det blir, er det for tidlig å si.

– Ingen land er tjent med handelskrig og økte tollmurer. Norge har vært tydelig på dette i vår dialog med amerikanske myndigheter, legger han til.

Trump: – Gjengjeldelse

Ifølge Trump følger de nye tollsatsene et prinsipp om å gjengjelde andre lands toll og avgifter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fullservicebygg i Nydalen tilbyr skreddersydde løsninger for nye leietakere

– Gjensidig. Det betyr at hvis de gjør det mot oss, gjør vi det samme mot dem. Helt enkelt. Det kan ikke bli enklere enn det, sa Trump i sin tale.

– Dette er ikke en fullstendig gjengjeldelse, det er en snill gjengjeldelse, hevdet han.

På X-kontoen til Det hvite hus er listen over de mange tollsatsene lagt ut. For Japan blir tollen på 24 prosent, mens India får 26 prosent. Storbritannia slipper unna med 10 prosent.

Minst 10 prosent

Ifølge nyhetsbyråene Reuters og AP får varer fra samtlige andre land i verden minst 10 prosent toll – mens mange land får betydelig mer.

I tillegg bekrefter Trump den lenge varslede tollen på 25 prosent på alle utenlandske biler som importeres til USA.

Les også Jobber på spreng for å unngå tollskvis

Russland står imidlertid ikke på lista. Det er fordi USA ikke gjør handel med dem på grunn av sanksjoner, opplyser finansminister Scott Bessent ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Taktikken bak 6,9 % lønnsøkning

– Frigjøringsdag

Uroen knyttet til Trumps varslede tollplan har vært stor, og den amerikanske presidenten har selv utropt onsdag 2. april til «frigjøringsdagen».

Frykten for handelskrig og hvordan tollsatsene kommer til å slå ut på verdensøkonomien, har ført til noen urolige dager på verdens børser denne uken.

Ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid vil norske bedrifter bli rammet på flere måter.

– For det første vil norske bedrifter som eksporterer direkte til USA, rammes av tolløkningen på 15 prosent på norske varer som er annonsert, sier han i en uttalelse til NTB.

I tillegg påvirkes bedrifter som leverer råvarer og deler til europeisk produksjon som videreeksporteres til USA.