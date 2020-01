«Vi må ikke se oss blinde på CO₂-fangst og -lagring»

– Hvis vi skal bruke store ressurser på å løse et problem, må de brukes effektivt. Vi brukte milliarder på Mongstad, før vi stoppet utbyggingen av et fullskalaanlegg. Nå står vi overfor en lignende problemstilling. Hvis det eneste du demonstrerer er at vi har råd til en teknologi som ingen andre har råd til å bruke, da viser du bare at Norge har vanvittig mye penger, sier Ola Borten Moe.