– Vi har verktøyene som trengs for å komme oss ut av klimaproblemene

I utgangspunktet mener professor Edgar Hertwich ved NTNUs institutt for energi og prosessteknikk at vi grovt sett har den verktøykassen vi trenger for å fikse klimautfordringene. Men det betyr ikke at det kommer til å skje. Det er ikke alle sammenhenger som er så enkle å få tak på.

Som regel er det slik at en teknologi er veldig dyr i starten, og så blir den gradvis billigere og mer tilgjengelig etter hvert som produksjonsvolumene stiger. Både solceller og batterier er gode eksempler på en utvikling som ikke så spesielt klimareddende ut i starten, men som har blitt det over ti år og mer. En slik utvikling er gjerne logaritmisk, mener Hertwich.

En annen parallell er at vi ikke kunne forutse den enorme utviklingen som har skjedd i Kina etter år 2000. Landet er bygget ut, og de har etablert en industri som jobber for hele verden. Det at det stort sett er nok hus, veier, jernbane og annen infrastruktur, tror Hertwich vil resultere i mindre utslipp i fremtiden.

Men det er mer enn nok å ta tak i. Vi må utvikle teknologi for å redusere materialbruk, vi må konstruere mer effektivt, vi må vurdere andre materialer, og bli flinkere il å resirkulere og lage produkter som lever mye lenger.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.