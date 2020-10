Vi har for få digitale voktere: 60 prosent av dem som blir angrepet slår seg konkurs

NHO har lagt fram en analyse om norske muligheter i den gigantiske omstillingen Norge må igjennom de neste ti årene. Det er ikke lite vi skal igjennom.

Vi må skape 250.000 jobber i privat næringsliv. Mange av disse jobbene vil bli digitale, dessverre med innbakt sårbarhet. Digitale trusler står i kø, men vi har ikke noe valg.

Dette må vi klare, sier direktør for politikk i NHO, og tidligere rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit.

Men det blir ikke lett. Hun peker på at vi utdanner 11.000 med ekspertkompetanse, mens vi trenger 15.000. Et slikt utdanningsgap er det ikke bra å leve med. Dessuten kan ikke alle norske selskaper holde seg med nødvendig ekspertise. Derfor må vi fylle på med kurs og etterutdanning mener NHO.

Årlig koster det 1,2 milliarder kroner å rette opp informasjonstapet etter lyssky digitale virksomheter, selv om vi neppe kjenner det totale skadeomfanget. Pengetapet er sannsynligvis mye større. Hele 44 prosent av slike innbrudd oppdages ved en tilfeldighet. Årlig må en lang rekke små og mellomstore bedrifter legge ned virksomheten etter å ha blitt angrepet.

Sundli Tveit slår et slag for Norsk Industris veikart for hvordan selskaper best går fram for å stå bedre rustet.

