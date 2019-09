Vi fikk bare halvparten av oppgitt ladehastighet på Nissan Leaf – nå må alle lynladerne oppdateres

Da TU.no

testet Nissan Leaf 62 kilowattimer (kWt) i sommer, klarte vi bare å hurtiglade med en hastighet på rundt 50 kilowatt. Bilen skulle klare å ta imot 100 kilowatt, men på grunn av manglende sertifiserte kabler, var hastigheten begrenset til 62,5 kilowatt. Vi fikk imidlertid ikke i nærheten av den hastigheten heller, selv om vi testet flere lynladere fra ulike leverandører. Vi spurte blant annet Nissan Norge om hva årsaken kunne være.

De startet undersøkelser som har gått helt tilbake til Japan. Nå mener bilprodusenten å ha funnet svakheten:

– Hurtigladerne reduserer strømstyrken til 125 ampere (A), og dermed leverer de ikke ut mer enn 50 kW, selv om bilen kan ta imot 100 kW. Dette skjer uavhengig av ladeleverandør, forteller Knut Arne Marcussen, kommunikasjonssjef i Nissan Norge, til TU.

I mangel på nye, væskekjølte kabler er hurtiglading med Cjhademo i dag begrenset til 62,5 kW. Tekna-versjonen av Nissan Leaf 62 kWt oppgis å ha 100 kW effekt, men den klarer kun halvparten. Bildet er fra McDonalds Rygge. Foto: Mathias Klingenberg

Dersom strømstyrken reduseres til 125 A og spenningen er 400 volt (V), vil du få en effekt på maksimalt 50 kilowatt (125 x 400 = 50.000). Ifølge Marcussen er feilen spesifikk for Chademo-standarden.

Det er Tekna-utgaven av Nissan Leaf 62 kWt, den dyreste utgaven av bilen, som skal kunne lades med 100 kilowatts effekt. Feilen gjør at kundene i dag blir avspist med halv hastighet.

– Det ser så langt ut til å være en glipp som har skjedd her, sier Marcussen.

– Trenger programvareoppdatering

Han legger til at dette ikke er noe Nissan har bedt ladeleverandørene om å gjøre, og at de nå vil jobbe med ladeleverandørene for å finne ut hvordan problemet kan løses.

– Informasjonen vi har fått tilsier at dette skal kunne løses ved en programvareoppdatering på laderne, sier Marcussen.

Snorre Sletvold, salg og prosjektleder i Fortum Charge and Drive, forteller at Chademo-kablene begrenses til 125 A, fordi de ikke er laget for å håndtere større strømstyrker. Kablene må byttes ut dersom dette skal gjøres noe med.

– Den kabelen må sannsynligvis være væskekjølt. Det er svært vanskelig å få tak i slike kabler i dag, sier Sletvold.

– Men i dag står det på Chademo-lynladerne at de kan levere 62,5 kW?

– Det har med batterispenningen å gjøre. Laderne kan levere ulike spenninger, alt etter hvilken spenning bilens batteri har. Den kommende elbilen til Porsche har for eksempel en batterispenning på over 800 volt, forteller Sletvold.

Teknisk Ukeblad fikk som nevnt ikke mer enn rundt 50 kW effekt på lynladestasjonene. Når kabelen er begrenset til 125 A, tilsier det at batterispenningen er rundt 400 V.

– Nissan sier man kun trenger en programvareoppdatering, mens dere sier at man må bytte kabel, hva er riktig?

Her lader Nissan Leaf 62 kWt Tekna hos Grønn kontakt ved Circle K Kjellstad i Lier. Foto: Mathias Klingenberg

– Det kan være enkelte andre leverandører har kabler som takler høyere strømstyrke, slik at man kun trenger en programvareoppdatering, men slik kabler har ikke vi, sier Sletvold.

Rapidgate

Dette er ikke første gang Nissan har hatt saktere enn oppgitt ladehastighet på Leaf. Da vi testet en tidligere utgave av bilen i fjor sommer, gikk ladingen tregere da vi hurtigladet flere ganger samme dag. Fenomenet fikk tilnavnet rapidgate på diverse nettforum, og kobles til at bilen ikke har aktiv kjøling av batteriet.

I januar rapporterte Nissan at de har kommet med en programvareløsning på problemet. Bilprodusenten meldte at begrensningen i ladehastighet opprinnelig ble gjort for å beskytte batteriet, men at de nå har endret dette, uten at det skal få negative konsekvenser for batteriet.

Vi opplevde likevel tendenser til struping av hastigheten da vi hurtigladet flere ganger samme dag i sommer.