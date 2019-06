Vi feirer 200 podcaster!

Se og hør hele jubileumsepisoden i toppen av artikkelen!

At tiden går fort er en gammel floskel, men 200 podcaster har gått veldig raskt unna. Etter å ha laget et par dusin episoder, tenkte vi at nå var det ikke så mye igjen å dekke. Du verden, så feil vi tok. Nå er problemet å få plass til alle ideene, og vi ser ingen ende på dette.

Jubileumet for episode 200 er spilt inn som både lyd og video, se TU.no/podcast. Til den store anledningen har vi fått med avtroppende styreleder i Teknisk Ukeblad Media og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg som gjest. Hun er også en fagperson med professorat ved NTNU i biomedisinsk optikk.

Spill av episoden øverst i artikkelen, eller via instruksjonene under.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.