Norge legger en plan for å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar innen 2026.

Dette ble lagt frem under en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram i dag.

Norge er blant Nato-landene som ikke har hatt noen plan om hvordan målet skal nås. Ifølge Støre er Norge det landet som bruker mest på forsvar sett i forhold til innbyggertall etter USA.

Bakteppet er Russlands invasjon av Ukraina.

– Russlands angrepskrig på Ukraina har rokket ved Europas sikkerhet. Vi må fortsette å styrke det norske forsvaret og forsvarsalliansen vi er med i. Derfor varsler vi nå at Norge vil bruke minst 2 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2026, og vi vil lage en konkret plan for hvordan vi skal gjøre det, sier Støre (Ap).

– Forsikringspremien går opp, og da må vi være med og betale det, sier Støre.

Forsvarsministeren, statsministeren og finansministeren la frem mål om at to prosent av BNP skal brukes på forsvar i 2026. Det skal gjøres gjennom en gradvis opptrapping av forsvarsbudsjettet de kommende årene. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Vil følge trend mot to prosent

Samtidig gjør norsk økonomi det mer utfordrende å styre pengebruken etter BNP. Det skyldes at inntektene varierer, særlig på grunn av inntektene fra olje og gass. Derfor satser regjeringen på en økning av forsvarsbudsjettet som følger en trend opp mot to prosent.

Ettersom BNP varierer, er det usikker hvor mye penger som vil brukes i 2026. Dette vil avhenge av prognosen for BNP. Det skal imidlertid bevilges 11 milliarder kroner ekstra frem mot 2026, i snitt 3,8 milliarder kroner mer årlig.

Finansminister Vedum viser til at regjeringens plattform allerede legger opp til en økt satsing på Forsvaret. En klar og forpliktende plan skal bidra til å øke Norges nasjonale forsvarsevne.

Norge vil melde inn målet og hvordan det skal nås under Natos toppmøte i Vilnius i juli.

– Å forplikte Norge til Natos 2-prosentmål er svært viktig for vår nasjonale sikkerhet. Vi jobber nå med ny langtidsplan for forsvarssektoren som skal legges frem neste år. Den vil konkretisere opptrappingsplanen for hvordan vi skal styrke Forsvaret. Samtidig ser vi allerede nå at Forsvaret må bli større og at vi må bruke mer ressurser på tilstedeværelse i hele vårt nasjonale ansvarsområde, spesielt i våre havområder, sier forsvarsminister Gram.

Norge brukte 1,57 prosent i fjor

Natos medlemsland skal bruke minst to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Dette målet ble innført i 2014. I Natos årsrapport for 2022, som ble lagt frem i mars, kom det frem av bare sju av Natos 30 medlemmer oppfyller målet.

Norge lå på 1,57 prosent i fjor. Denne andelen er lavere enn det Nato anslo for et år siden, og skuldes første og fremst økte oljeinntekter som følge av høye energipriser. Sist Norge oppfylte målet var i 2020.

Natos medlemsland har økt sine forsvarsbudsjetter åtte år på rad. Økningen har vært 350 milliarder dollar.

