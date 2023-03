Sju Nato-land nådde i 2022 målet om at medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Norge lå på 1,57 prosent.

Året før nådde åtte av de 30 Nato-medlemmene toprosentmålet, mens det var ni land i 2020, da også Norge lå over grensen. Da målet ble satt i 2014, var det bare tre land som oppfylte det.

Tirsdag la generalsekretær Jens Stoltenberg fram forsvarsalliansens årsrapport for 2022. Der skriver han også at Canada og de europeiske Nato-landene i fjor økte sine forsvarsbudsjetter for åttende år på rad. Økningen fra 2021 var på 2,2 prosent. De siste åtte årene har landene økt forsvarsbudsjettene med 350 milliarder dollar – over 3.700 milliarder kroner med dagens kurs.

Norges forsvarsandel i år er lavere enn de 1,69 prosentene alliansen anslo for et år siden. Det skyldes trolig først og fremst økte oljeinntekter som følge av høye energipriser i kjølvannet av krigen i Ukraina.