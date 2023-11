Det er kystvaktskipet KV «Sortland» som skal ha skygget det kinesiske skipet i omkring 15 timer mens det seilte langs norskekysten utenfor Vestlandet, åtte dager etter hendelsen melder Reuters, som viser til data fra tjenesten Marine Traffic.

Overbevist

– Jeg er helt sikker på at «New New Polar Bear» ble skygget av Kystvakten. Vi har blant annet Marine Traffic, som viser at Kystvakten lå hakk i hæl, i tillegg til at andre opplysninger underbygger det, sier forskeren på sjømaktsteori ved Sjøkrigskolen og orlogskaptein Tor Ivar Strømmen til VG.

Jonny Karlsen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har gitt en generell uttalelse til avisen.

– Uten at jeg ønsker å gå i detalj i denne saken, kan vi si at en del av den økte beredskapen skal sørge for fortsatt god oversikt og tilstedeværelse i våre havområder. Beskyttelse av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er høyt prioritert, sier Karlsen til VG.

Manglet anker

Finske myndigheter mistenkte at det kinesiske containerskipet NewNew Polar Bear kan ha dratt ankeret etter seg og skadet gassrørledning og fiberkabler natt til 8. oktober.

24. oktober opplyste de at det hadde blitt funnet og hevet et anker på havbunnen like ved det ødelagte gassrøret Balticconnector. Det kinesiske containerskipet ble observert i Arkhangelsk nord i Russland samme dag. Da manglet det ett av to ankere.