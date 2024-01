Tingretten slo torsdag fast at alle tre tillatelsene er ugyldige. Ifølge dommen har staten brutt såkalte utredningskrav ved godkjenning av olje- og gassfeltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen.

Organisasjonene mente at statens tillatelser brøt med krav fra Høyesterett fra et annet klimasøksmål, som gikk i retten fra 2017 til 2020. Da slo Høyesterett fast at staten må utrede konsekvensene av tillatelser til utvinning av olje og gass. Det hadde staten ikke gjort for de tre oljefeltene.

– Dette er en forventet og knusende seier, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til VG.

Natur og Ungdom- leder Gytis Blazeviciu var tydelig rørt da organisasjonene holdt en pressekonferanse om seieren.

– Det er en glede å stå her i dag med Oslo tingrett sin dom i hendene, sier han.

Aasland vurderer anke

Energidepartementet ga tillatelser til utbygging og drift av oljefeltene etter at dommen fra Høyesterett hadde falt. Energiminister Terje Aasland (Ap) er ikke enig i dommen.

– Vi mener at saksbehandlingen har vært i tråd med regelverket. Vi er uenige i dommen og kjennelsen om midlertidig forføyning. Basert på dette vil vi vurdere å anke, sier Aasland til NTB.

De skal nå gå nøye igjennom dommen. De mener at det er tilstrekkelig at forbrenningsutslipp er vurdert på et mer overordnet nivå.

Forutsetter stans i produksjon

Staten dømmes til å betale en erstatning og sakskostnader for 3.260.000 kroner til Natur og Ungdom og Greenpeace.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Brukte ildfaste masser – en oversett ressurs?

Dommen bør få umiddelbare følger, ifølge Pleym.

– Vi forutsetter at produksjonen på feltet Breidablikk stanses umiddelbart. Vi krever stans i all utbygging, slik som dommen slår fast, i de andre feltene, Yggdrasil og Tyrving, sier han.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor har følgende å si:

– Vi er ikke selv part i rettssaken og har ikke fått satt oss inn i dommen ennå. Vi vil forholde oss til norske myndigheter og oppfølgingen av saken videre, sier han.

SV og MDG jubler

Miljøpartiet De Grønne omtaler dommen som «en historisk jubeldag».

– Hurra for Greenpeace og Natur og Ungdom som med dette har bevist at norsk oljepolitikk er ulovlig, sier partileder Arild Hermstad i MDG til NTB.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Podcast: Slik kan hydrogenproduksjon bli mer bærekraftig

SV mener at dommen får stor betydning for norsk petroleumsvirksomhet.

– Tiden hvor regjeringen kan fortsette sin klimafiendtlige oljeaktivitet er forbi. Nå kan ikke regjeringen lenger drive tut og kjør i oljepolitikken, uten å ta hensyn til klimaet, sier Lars Haltbrekken i SV til NTB.