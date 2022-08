Vestre oppfordrer Rec Solar til nye fastpris-forhandlinger med kraftselskaper

– Jeg har gjennom helgen vært i kontakt med kraftselskapene, som har sagt seg villig til å sette seg ned og forhandle med Rec Solar, sa Vestre da han kom ut fra Rec Solar i 10.30-tiden.

Han hadde da møtt ledelsen og tillitsvalgte i solcellebedriften i om lag en time og betegnet møtet som godt.

Solcelleselskapet fikk i vår tilbud om gunstige fastprisavtaler på strøm fra både Agder Energi og Statkraft, men eierne takket nei.

– Selskapet skal selv få svare på hvorfor de takket nei. Det er ulike grunner til hvorfor de valgte det. Nå er det viktig at kraftselskapene kjenner sin besøkelsestid, sa Vestre.

Det kom ingen lovnader om støtte fra regjeringen.

– Vi var her først og fremst for å lytte. Vi jobber i to spor, både for at flere kraftselskaper kan tilby så gunstige fastprisavtaler som mulig, og tiltak med LO og NHO. Jeg vet ikke om de vil treffe Rec Solar, det er for tidlig å si, sa Vestre.

– Nå må selskapet sette seg ned med kraftselskapet og diskutere muligheten for gunstige maksprisavtaler, sa han.

Han understreket at bedriften har mange viktige arbeidsplasser både i Kristiansand og i Porsgrunn.

Solcelleselskapet Rec Solar har besluttet å midlertidig stanse produksjonen fra 3. september som følge av de høye strømprisene.