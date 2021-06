Vestland fylkeskommune vant European E-visionary Awards 

Hvert år siden 1969 har WEVA (World Electric Vehicle Association) arrangert den internasjonale konferansen EVS, som er kort for Electric Vehicle Symposium and Exposition.

På denne konferansen deles den årlige prisen E-visionary Awards ut – en pris som skal hylle visjonære byer som satser på elektrisk mobilitet.

I år stakk Vestland fylkeskommune av med den europeiske prisen.

Hylles for elektriske biler, busser og ferger

I juryens begrunnelse står det at Vestland fylkeskommune har vært på radaren i flere år. Både fordi regionen har høyest markedsandeler elbiler i verden, og på grunn av en «bemerkelsesverdig helhetlig og ambisiøs elektrifiseringspolitikk som har vist fantastiske resultater».

I Vestland fylkeskommune kjører nå 22 av 28 lokale ferger på hybrid teknologi, en utvikling juryen kaller starten på en «elektrisk fergerevolusjon». I tillegg trekker juryen frem at fylkeskommunen har gjennomført en vellykket utrulling av ladestasjoner, at de har bestemt seg for å etablere en helt utslippsfri taxiflåte og at de vil satse på elektrisk luftfart.

Utrulling av ladestasjoner var noe av det juryen trakk frem i sin begrunnelse. Her er et bilde fra ladestasjoner på Voss. Foto: Norsk elbilforening

– Oslo og Bergen har hele tiden knivet om å være ledende på elektrisk mobilitet. Det er imponerende hvor langt Vestland fylkeskommune har kommet på så kort tid, og det er artig å se at elektrifiseringen nå sprer seg til nye bruksområder, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Oslo vant den samme prisen i 2015.

Fylkesordføreren mottok prisen

Årets konferanse, altså den 34 utgaven av EVS, ble arrangert i Nanjing i Kina. Konferansen var i hovedsak digital på grunn av korona, og fylkesordfører Jon Askeland fra Vestland fylkeskommune mottok derfor prisen via storskjerm vestlandet.

– Det er en stor glede for meg å motta denne prisen på vegne av alle innbyggerne i Vestland fylke. Ingen annen plass i verden forflytter folk seg så klimavennlig og elektrisk som her, sier Askeland.

Han mener at elektrifiseringen de har fått til innen kollektivtransport skyldes en kombinasjon av politiske initiativ, innbyggernes valg om å kjøre elektrisk og et næringsliv som ser muligheter.

– Det neste vi skal satse på er elektrifisering av fly, sier Askeland. Han tror bergensområdet har store muligheter for en slik utvikling, både fordi de har et næringsliv som tenker utenfor boksen, og fordi de har mange korte flydistanser.

EVS35 arrangerer i Oslo

Neste års EVS konferanse skal arrangeres i Oslo. På den avsluttende dagen i Nanjing holdt ordfører Marianne Borgen en digital tale der hun med stor glede overtok stafettpinnen og vertskapet for 2022. Hun ga også noen smakebiter på hva deltakerne kan glede seg til.

– Neste år vil dere få oppleve utrullingen av trådløs lading for Oslos taxier ved bruk av ladeplater i veiene. Målet er at alle taxiene i Oslo skal være utslippsfrie innen 2024, fortalte Borgen.

Hun fortalte også at Oslo har som ambisjon at alle byens byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025, og at all kollektivtransport i Oslo skal være utslippsfri innen 2028.

Forventer 10.000 besøkende

Petter Haugneland i Norsk elbilforening gleder seg til å være med å arrangere EVS35 i Oslo i 2022. Han forventer over 10.000 besøkende fra hele verden. Både forskere, politikere og folk fra industrien.

– Vårt mål er at alle nye biler skal være utslippsfrie innen 2025, og vi har allerede passert 50 prosent. I 2022 skal vi vise frem alt vi allerede har fått til. I tillegg vil konferansen også inspirere oss til å stå på videre slik at vi når målet vårt i 2025, sier Haugneland.

Du kan se talene til fylkesordfører Jan Askeland og ordfører Marianne Borgen her.