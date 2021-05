Verdens største offgrid-batteri er ett skritt nærmere realisering

Skal regjeringens mål om fossilfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025 realiseres, er det noen oppgaver som gjenstår. Et avgjørende grep blir å få på plass batteritilgang for anleggsmaskiner i mer avsidesliggende strøk, der strømnettet er for langt unna eller strømkapasiteten ikke er tilstrekkelig.