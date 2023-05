Verdens største hangarskip USS Gerald R Ford forlater Oslo

Flere slepebåter og fartøyer fra Forsvaret er på plass for å følge hangarskipet ut av Oslofjorden.

Skipet har ligget på sørsiden av Malmøya i Bunnefjorden siden onsdag og skal etter planen sette kursen nordover langs norskekysten.

Som tu.no tidligere har skrevet, skal hangarskipet delta i øvelsen Arctic Challenge Exercise i Vesterålen-området.

Jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise er en av de største luftøvelsene i Europa. Den starter mandag og vil pågå i to uker.

Amerikanerne vil delta både med F-35A fra US Air Force stasjonert på Ørland flystasjon, F-15 deployert til Tampere i Finland og kan supplere med F/A-18E/F Super Hornet fra US Navy stasjonert til havs.

Hangarskipet USS Gerald R. Ford drives av to atomreaktorer, og er trolig verdens mest teknologisk avanserte skip. Det er i prinsippet selvforsynt med energi.

USS Gerald R. Ford er 333 meter langt. Bredden er på 41 meter ved vannlinjen, mens flydekket er 78 meter bredt. Toppfarten til skipet er på over 30 knop.

De fire propellene i bronse veier 30 tonn hver og er 6,4 meter i diameter.

Ifølge de offisielle tallene har USS Gerald R. Ford plass til over 75 luftfartøy om bord, mens andre kilder opererer med opp mot 90 fly og helikoptre. Under dekk finner man en gigantisk hangar hvor flyene kan stues tett i tett.

Mannskapet er på 4.539, ifølge de offisielle tallene.

Blant dette er 2.700 mannskap på selve fartøyet, mens resten i stor grad er knyttet til flyoperasjonene. Fra broen styres både skipsnavigasjonen og flytrafikken.

Gjennom uka har mange titusener ønsket å se skipet.

De skuelystne har skapt utfordringer for både politiet og de fastboende på Ormøya og Malmøya. Politiet måtte be de som ville se skipet om å benytte sykkel eller ta beina fatt.

– I går var det store utfordringer med å få ut nødetatene på Ormøya og Malmøya, skrev Oslopolitiet på Twitter onsdag.

Mens 4500 amerikanere har fått besøke Oslo, var kronprins Haakon om bord på skipet fredag.

Da kronprinsen kom i land på Akershuskaia etter besøket stoppet han ikke opp for å gi noen kommentar på hvordan besøket hadde vært.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært om bord på skipet.

– Hangarskipets tilstedeværelse er en markering av USAs militære styrke. Det er også et klart uttrykk for det sterke partnerskapet mellom Norge og USA, og for USAs forpliktelse til europeisk sikkerhet, sa statsministeren etter besøket.