Verdens største flytende kjernekraftverk fraktes langs norskekysten

Det innebærer at kraftverket skal seile rundt hele Skandinavia.

Det blir flyttet etter en klagestorm fra både Norge og de baltiske landene, siden eieren hadde besluttet å teste kraftverket med uranbrensel utenfor St.

Akademik Lomonosov Lengde: 144 meter Bredde: 30 meter Vekt: 21 500 tonn Kapasitet: 70 MW

Petersburg. Derfor skal uranbrenselet installeres i Murmansk, hvoretter kraftverket fortsetter mot Pevek i Chutkotka-regionen i Arktis, der det skal avløse Bilibino-kraftverket, som så skal tas ut av drift.

«Hele ideen om kjernekraftverk som driver rundt på verdenshavene, blir himmelropende feil. Flytende kjernekraftverk vil utgjøre en uforutsigelig trussel mot miljøet, uansett hvor man plasserer dem, og utgjør ikke et akseptabelt svar på behovet for fossilfrie energikilder,» sier klima- og energirådgiver Tarjei Haaland hos Greenpeace Danmark i en pressemelding.

Ikke bare en trussel mot Arktis

Rosatom, som har bygd kraftverket, håper nå på internasjonal oppmerksomhet for å bøte på at prosjektet er et tiår forsinket, og at budsjettet er overskredet med mange millioner.

Men en rekke land har også vist interesse for de flytende kjernekraftverkene deres, og det forventes at Rosatom vil levere flere lignende verk til Kina, Algerie, Indonesia eller Argentina.

– En masseproduksjon av flytende kjernekraftverk vil ikke bare utgjøre en trussel mot Arktis, hvor det aktuelle verket skal bukseres rundt, men også mot andre sårbare områder som er preget av dårlig infrastruktur og i mange tilfeller av politisk uro, sier Tarjei Haaland.

Akademik Lomonosov forventes å ankomme Murmansk senest 20. mai, og anslås derfor å passere gjennom dansk farvann i løpet av neste uke. Det vil skje via Østersjøen, videre gjennom enten Øresund eller Storebælt samt Kattegat og videre oppover langs norskekysten.

Opplagt terrormål

Kraftverket er utstyrt med to reaktorer som til sammen ikke bare kan levere 70 MW, men i tillegg også vil være et opplagt terrormål, skriver Maritime Executive.

Miljøaktivister har påpekt at Akademik Lomonosov ikke bare vil risikere å få besøk av langfingrede terrorister som vil ha forsyninger til bomber og lignende. Det er også en potensiell miljøkatastrofe, mener de.

Nettopp den bekymringen kan være grei å ha i bakhodet for norske politikere, siden de i 2017 gjorde oppmerksom på at de ikke var komfortable med at Akademik Lomonosov seilte langsetter langs norskekysten fylt med uran.