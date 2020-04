Verdens største anlegg for grønn hydrogenproduksjon har åpnet

Området er kjent for atomulykken i 2011, men nå har Fukushima-regionen i Japan kommet med et enormt anlegg som vil produsere grønt hydrogen med fornybar energi. Fukushima Hydrogen Energy Research Field ble bygget i 2018 i Namie. Samfunnet hadde en gang nærmere 21 000 innbyggere, men siden kjernekrafthavariet har det vært en spøkelsesby.

Lagring er største utfordring

Power Engineering rapporterer at systemet nå testes. Med sine 10 MW er anlegget det største for grønn hydrogengass i verden. Kapasiteten sies å være på 1200 normale kubikkmeter hydrogen i timen. Nm3 tilsvarer en kubikkmeter gass ved et trykk på 1,01325 bar og 0 ° C. Den største utfordringen ligger i lagring av hydrogengass – i stedet for en mer konvensjonell energilagring i batterier.

Formålet med anlegget, kalt FH2R, er å stabilisere den svært svingende energiforsyningen fra fornybare kilder. Basert på prognoser for etterspørsel, kan stasjonære brenselcellebunker levere ekstra strøm til nettet når etterspørselen er stor. Energien til elektrolysen blir hentet fra et tilstøtende solcelleanlegg med en kapasitet på 20 MW, og fra strømnettet om nødvendig.

Slik framstiller Toshiba Energy prosessen. Illustrasjon: Toshiba Energy

Konsortium

Anlegget er etablert av et konsortium av Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS), Tohoku Electric Power Co. og Iwatani Corporation, så vel som Japans nye organisasjon for energiutvikling og industriell teknologi (NEDO).

Denne artikkelen ble først publisert på NyTeknik.