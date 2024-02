Verdens produsenter av elektronikk ser til Drammen

Virinco Technology AS hjelper et titalls elektronikkprodusenter med både design og produksjon. Blant kundene er et stort antall avanserte produksjonsbedrifter for elektronikk, som ABB, Suunto, Linn, Soundboks, Sennheiser og Kongsberg-Gruppen.

Også store amerikanske forsvarsprodusenter skal være på kundelisten – uten at de kan navngis, forteller daglig leder Richard Pettersen.

Unik programvare

Selskapet Eltek startet produksjon av elektronikk i Kina allerede ved årtusenskiftet. Fordelen var lave kostnader. Ulempen viste seg ved manglende kontroll av testene som ble gjort under produksjonen. Først uker i ettertid ble det klart hvordan produksjonen hadde gått.

Det var denne problemstillingen som var starten på det som i dag er kjerneproduktet til søsterselskapet Virinco AS, et «Test Data Management System», som i 2003 ble lansert som programvaren Wats. Løsningen – som i dag er installert hos elektronikkprodusenter verden over – overvåker og analyserer alle testdata som produseres. Eventuelle avvik kan da avdekkes og rettes underveis.

– Wats tar vare på alle data, som gjør at du kan se på analyser og trender og spore tilbake alt, forklarer Pettersen.

Den første løsningen ble installert hos Elteks produsent i Kina allerede i 2001. Så godt virket den kontinuerlige testingen, at Virinco fortsatt overvåker Elteks fjerntliggende produksjonslinjer. Dette til tross for at den anerkjente produsenten av kraftelektronikk utenfor Drammen ble kjøpt opp av taiwanske Delta for ti år siden.

Bidrar til bedre design

Løsningen som overvåker testing av elektronikk mens den blir produsert, er avansert. Ikke bare må det bygges robotisert mekanikk som gjør at de fysiske komponentene kan plasseres i testriggen, det må også designes en egen elektronikk som kan utføre selve testingen.

Som en følge av testvirksomheten innså Pettersen & Co at de fikk en unik innsikt som kunne bidra vesentlig til å bedre designet på elektronikken som ble produsert.

Eller som Pettersen sier: – Vi kan veldig mye rundt elektronikk.

Søsterselskapet Virinco Technology AS er derfor etablert som et rent designselskap, som bistår både små og store selskaper med å finne riktig design på elektronikkprodukter.

