Verdens nordligste elektronikkprodusent

I snart 30 år har selskapet Barel produsert elektronikk i byen ved Barentshavet og på grensen til Russland. Dengang flyttet gründeren hjem til Kirkenes og fikk med seg en kontrakt med Glamox. Det er et forhold som har vart helt siden starten.

Med så stor avstand til leverandører og til markedet skulle man tro at det var en umulighet, men den gang ei. Bedriften går som en klokke og har til og med store leveranser til en kunde som Airbus.

Hemmeligheten er en spesialisering på eksplosjonssikker elektronikk. Eller EX, som det omtales som. I dag er 70 prosent av produksjonen EX-basert. Som så mange andre selskaper i Norge har oljebransjen vært en viktig drivkraft, der EX-produkter har vært svært viktige. Her må det ikke på noen måte oppstå en gnist når du skrur på lyset. Det har vært et fundament for selskapet som de fortsetter å utvikle.

– Vi ser i dag at vi ikke klarer å levere nok, det er en større etterspørsel enn vi har kapasitet til, sier daglig leder Bård Gamnes, som vi snakker med i dagens podkast.

– Vi tror det er veldig gode muligheter globalt for våre produkter, slår han fast. Beliggenheten er ikke noe problem. Kunder blir fascinert når de kommer på besøk i nord.

Barel har også hatt en annen stor fordel. Tre timer unna har de kunnet etablere seg i Murmansk og produsert til langt lavere kostnader enn i Norge. I 20 år har datterselskapet produsert på den andre siden av grensen. Det har selvfølgelig vært en utfordring nå når sanksjonene gjør det stadig vanskeligere. Men de har et langt og godt forhold til sine ansatte, som er flinke fagfolk de stoler på. Nå har de rundt 35 ansatte fått tilbud om å flytte til Kirkenes, og mange av dem har sagt ja til å flytte til Norge.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.