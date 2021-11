Verdens kraftigste elbillader står på et kjøpesenter i Bergen

Eviny (tidligere BKK) har satt opp det som hevdes å være verdens kraftigste hurtiglader, en 360 kilowatt Terra-lader fra ABB. Laderen er offentlig tilgjengelig og står ved et kjøpesenter i Fyllingsdalen i Bergen.

Eviny har en lader på lager, klar til å settes opp et annet sted, og de har flere i bestilling.

Høy effekt betyr kort sagt raskere lading. 360 kilowatt er imponerende effekt, men det er foreløpig ingen biler på markedet som kan lades så raskt.

Biler som Porsche Taycan, Audi E-Tron GT, Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 er de bilene på veien i dag som har høyest ladeeffekt, fra 230 til 270 kilowatt på 800 volt.

Kan lade fire biler

Laderen er ikke konstruert bare med tanke på å lade ekstreme elbiler i fremtiden. Som de fleste moderne ladestasjoner er den modulær og kan lade flere biler samtidig. Den aktuelle stasjonen har to ladeuttak, men ABBs løsning tillater inntil fire uttak fra samme kabinett.

Om fire biler lader samtidig, kan den servere inntil 90 kilowatt til hver bil. Lader den to biler, kan hver bil få 180 kilowatt.

Laderen har støtte for dynamisk distribusjon av effekt, som vil si at biler som lader med lav effekt, ikke «okkuperer» en stor del av den totale tilgjengelige effekten. Altså vil ikke effekten nødvendigvis måtte deles likt dersom to biler lader samtidig.

Dette ligger i fremtiden, ettersom ABB fremdeles utvikler programvaren. Slik den aktuelle laderen er konfigurert akkurat nå, er den foreløpig satt opp med statisk effektdeling.

Mye strøm

En annen viktig fordel med laderen er at den kan levere mye strøm, inntil 500 ampere, og et spenningsområde på 200 til 920 volt. Det har alt å si for hvilken ladeeffekt man kan forvente å oppnå.

Effekten er produktet av strøm og spenning. Det er batterispenningen som avgjør hvilken spenning det lades med. Om bilens batterispenning er 400 volt og den kan ta 500 ampere, kan den i teorien lades med 200 kilowatt.

Evinys lader har vært gjennom en testfase og er nå i normal drift. Den er plassert på en parkeringsplass på Oasen senter i Fyllingsdalen.

Eviny ABB Terra 360 hurtiglader. Foto: Marius Valle

Gir mening på et kjøpesenter

En skulle kanskje tro at ladere med slike effekter var mest aktuelle langs hovedveiene. Hvorfor velger Eviny å sette dem opp på et kjøpesenter?

Odd Olaf Askeland, divisjonsdirektør for hurtiglading i Eviny, sier at det gir mening begge steder. Han tror folk vil bruke ladestasjoner mer på samme måte som vi bruker bensinstasjoner i dag.

– Mange bor steder hvor det er tungvint med hjemmelading eller gatelading, mange leier bolig, og noen borettslag har utfordringer med å få på plass ladeinfrastruktur. Om du ikke har så lang arbeidsreise, kan du med dagens biler gjerne kjøre en uke før du trenger å lade, sier Askeland.

Det gir et annet bruksmønster, og mange vil kunne få dekket ladebehovet sitt ved å sette bilen til lading mens de handler. Da kan de velge saktelading om de skal bruke lang tid ved kjøpesenteret, eller hurtiglading om de bare skal inn og handle på matbutikken.

En overdrivelse i dag

– 360 kilowatt er en overdrivelse i dag, men om det kommer to Audi E-Tron, får de 150 kilowatt hver. Da har vi en lader du alltid vil kunne få full effekt på, sier Askeland.

I tillegg finnes biler som Porsche Taycan og Audi E-Tron GT, som kan lade med 270 kilowatt, og nå også rimeligere familiebiler som Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, som kan lade med godt over 200 kilowatt. For Eviny handler det om å tilpasse seg bilparken som kommer.

Askeland poengterer at de skriver «50 til 360 kilowatt» på laderne sine og tar samme pris per kilowattime uansett om du velger en treg eller rask hurtiglader.

– Noen har forskjellig pris, men det er forvirrende for kunden og gir en lite fleksibel infrastruktur, sier han.

Eviny satser på primært å sette opp høyeffektladere og har i antall ladesteder landets største nettverk av slike ladestasjoner. Den utviklingen kommer til å fortsette, både med nye ladesteder og oppgradering av eksisterende, forteller Askeland. Og det vil også komme flere 360 kilowatt-ladere.

Eviny har i dag tre lokasjoner med effekt på 350 kilowatt eller mer. I tillegg til i Fyllingsdalen har de slike ladere på Danmarks plass i Bergen og på Voss.

Hva det er mulig å få til, kommer ifølge Askeland an på trafikkmønsteret på stedet og ikke minst kapasiteten i nettstasjonen.