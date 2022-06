– Verdens beste sjømålsmissiler er fra Norge

Marit Langeland Moe i Kongsberg Defence and Aerospace mener Norge er i en verdensledende posisjon med missilteknologien som har vært utviklet på Kongsberg siden 1996. Teknologien som ble tatt fram med NSM – Naval fra 1996, og som høstet kompetanse fra det tidligere Pingvin-missilet, er uovertruffent.

Når et slikt missil på over 400 kilo nærmer seg i en hastighet som ligger opp mot lydhastigheten, er det grunn til engstelse. For det første tenker missilet selv. Det vet hvor det skal og planlegger en rute slik at det blir minst mulig synlig. Det får hjelp av formen og overflaten og er svært lite synlig på radar. Når det er nært målet, flyr det svært nær vannoverflaten og gjør brå, tilfeldige bevegelser. IR-sensoren om bord kjenner igjen målet og sørger for at det treffer. Hvis det ikke gjør det eller bommer, så selvdestruerer missilet.

NSM har fått sin kompanjong i luften i JSM – Joint Strike Missile. Det er tilpasset bomberommet til F-35 og ser litt annerledes ut. JSM kan også få nye mål etter at det er skutt ut.

Den største fjæren i Kongsberg-hatten er kanskje at selv amerikanerne har kjøpt JSM. De har jo en enorm ekspertise på missiler, men har innsett at JSM er bedre. Det er Marit Langeland Moe veldig stolt over.

