Ola Elvestuen (V) har fremmet et forslag om å utrede CO2-fangst og -lagring på gassturbiner på sokkelen, for å få ned utslipp. I tillegg trekker de frem Statfjord A som et eksempel på en plattform som kan brukes til en områdeløsning.

(Foto: Equinor/Tore Stensvold)