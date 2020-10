Vellykket landing på asteroide – og fikk trolig samlet inn stein- og støvprøver

Fartøyet Osiris-Rex knuste steiner og sendte stein og støv i alle retninger da den natt til onsdag i noen sekunder landet på asteroiden, som ligger 330 millioner kilometer unna.

Landingen var vellykket og det var trolig også innsamlingen av prøver fra asteroiden, opplyser Nasa natt til torsdag.

Målet med landingen på Bennu var å samle med seg stein og støv, og forskere vet ikke før neste uke hvor mye armen på romfartøyet klarte å suge til seg.

Video av innsamlingsforsøket har styrker troen på en vellykket operasjon.

Byggesteinene til solsystemet

– Vi lagde virkelig et rot på asteroidens overflate, men det var en god type rot, den type rot vi håpet på, sier sjefforsker Dante Lauretta ved University of Arizona.

Det er første gang USA forsøker å samle inn prøver fra en asteroide, og det skjedde etter at Osiris-Rex hadde sirklet rundt asteroiden i to år og fire år etter at fartøyet ble skutt opp fra Cape Canaveral. Japan har klart å samle inn slike prøver to ganger.

Den karbonrike Bennu inneholder trolig de opprinnelige byggesteinene til solsystemet, som ble skapt for 4,5 milliarder år siden, og kan hjelpe forskere i å bedre forstå jordkloden og livet som oppsto her.