Vegvesenet vil ha mer effektive ladere til elferger

Vegvesenet mener det er for mye bomladinger på de elektriske fergene.

– Det har gått veldig fort og det er gjort en kjempejobb. Den norske maritime næringen har fått til mye på kort tid. Men erfaringen er at det er for mange bomladinger, sier senioringeniør i fergeavdelingen i Statens vegvesen, Camilla Røhme til Teknisk Ukeblad.

– Rederiene klarer å holde rutetabellene på grunn av størrelsen på batteriene og fordi fergene har ekstraløsninger med biodrivstoff. Disse ekstraløsningene var med i kontraktene i tilfelle strømbrudd. Mange kontrakter gir mulighet for å seile på 5 prosent biodrivstoff. Men det kjøres for mange turer uten at det blir ladet, på grunn av god kapasitet på batteriet eller bruk av biodrivstoff.

Skulle ikke kompensere

– Det var ikke meningen at ekstraløsningene skulle kompensere for bomlading. Vi trenger noe som fungerer bedre, ingen av ladeløsningene vi har sett så langt fungerer godt nok. Hovedoppgaven til Statens vegvesen er å påse at rederiene holder rutetabellen innenfor det som er kontraktsfestet. Men driftssikrere ladeløsninger vil gjøre at vi både kan få ned størrelsen på batteriene og forbruke mindre biodrivstoff, på den måten blir driften billigere, mener Røhme.

Nylig var hun med og representerte Statens vegvesen på konferansen Maritime Battery Forum. Der la vegvesenet frem sin erfaring med elfergeladerne. De uttrykte ønsket om videreutvikling til mer tilfredsstillende løsninger. Bladet Skipsrevyen omtalte først saken i en artikkel fra konferansen der det kommer frem at vegvesenet ser på dagens versjon av fergeladerne som upraktiske, dyre og lite driftssikre.

– Noen representanter for produsentene satt i salen og det var naturlig at vi tok opp temaet i dette forumet. Får vi løst disse utfordringene, er det en stor mulighet for norske bedrifter til leveranser både til et stort hjemmemarked og ikke minst for eksport. Det blir lading på cirka 300 norske fergekaier i løpet av 2022. Og det er stor interesse for disse løsningene i verdensmarkedet, påpeker Røhme.

For tidlig med standard

Leverandørene har svart med å etterlyse en standard, men Røhme mener det er for tidlig å standardisere laderne før man er trygge på hva som virker.

– Vi er avhengig av å se et bredere utvalg av produkter for å se hva som virker og ikke virker over tid, før vi blir enige om en felles standard. Vi trenger et bredt utgangspunkt, det er for tidlig å låse utviklingen. De løsningene vi har sett har ikke fungert godt nok.

– Vi skal opp mot to millioner ladinger i året i løpet av 2022, da må dette virke.