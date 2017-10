Vegvesenet mener ulykken var umulig å forutse: Den 24 år gamle vifta var så gammel at den skulle skiftes ut

Torsdag forrige uke falt en vifte på flere hundre kilo ned østre løp i Lydhorntunnelen på riksvei 555 i Bergen.

Et mekanisk brudd på rotoren i vifta hadde ført til unormalt store vibrasjoner over en lengre periode, og var ifølge Statens Vegvesen årsaken til at vifta falt ned.

– Vi driver og undersøker hva som har skjedd, men er ganske sikre på at vibrasjonene er årsaken til ulykka, forteller Grethe Vikane, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen.

Gjennomgår rutiner

Vegvesenet var tidlig ute og sa at det ville vært umulig å forutse at vifta kom til å falle ned.

Vifta var festet med store bolter i taket.

En kvinnelig sjåfør krasjet i vifta etter at den falt ned, men kom unna ulykken med lettere skader.

Vegvesenet har undersøkt festemekanismen og konkludert med at det ikke har vært rust eller feil med boltene.

Bildet viser opphengsboltene viften løsnet fra. Foto: Statanes Vegvesen

– Akkurat som alt annet oppheng i denne tunnelen sjekkes denne vifta to ganger i året, så man skulle tro at vi hadde gode nok rutiner til å oppdage denne type ting før de skjer. Vi går likevel gjennom rutinene våre for å se om det er noe vi kunne gjort annerledes som ville forhindret dette, sier Vikane.

– Finnes det andre festemekanismer eller systemer som kan forhindre at denne type ulykker skjer?

– Det er det vi undersøker nå. Det finnes både vibrasjonsmonitorer og annen sikkerhetsutrustning. Når vi er ferdige med en gjennomgang av rutinene vil vi se om det er behov for denne type tiltak, sier hun.

Lydhorntunnelen er med sine 24 år klar for oppgraderinger i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften, og om kort tid skulle viften som falt ned skiftes ut.

– Vi er i sluttfase med oppgraderingene i tunnelens andre løp, og forbereder nå den samme oppgraderingen i løpet vifta falt ned i, forteller Vikane.

Gammel vifte

Det er ikke første gang denne type ting faller ned fra tunneltak, men Oddvar Kaarmo i Vegdirektoratet forteller at hendelsene tilhører sjeldenheten.

– Vi har tilfeller der liknende type materiell har falt ned tidligere, sier han.

Og viser til Haumyrheitunnelen i Kristiansand der et lysarmatur falt ned i 2016.

I Statens Vegvesens rapport nummer 510 viser skissen at festemekanismen brukt i Lydhorntunnelen er den samme som etaten anbefaler. Foto: Statens Vegvesen

Kaarmo forteller at innfestingen av vifta i Lydhorntunnelen, med bolter i taket, er den vanligste måten å feste vifter i tunnelhimling på.

– Det er høyst beklagelig at vifta falt ned, sånne ting skal ikke skje. Det er vanskelig å si sikkert hva som har skjedd før det foreligger en ferdig rapport, men det er stort sett fire mulige årsaker til at denne type hendelser skjer, sier han.

Fire mulige årsaker

Den vanligste årsaken til nedfall av materiell fra tak er påkjørsel av kjøretøy med for høy last.

En annen nokså vanlig årsak er korrosjon på eldre materiell.

Begge disse har Vegvesenet utelukket i Lydhorntunnelen.

De siste to alternativene er materialtretthet og feil ved montering.

– Dersom det oppstår en skade på materiell kan dette føre til vibrasjoner og over tid gi materialtretthet, forklarer Kaarmo.

Kunne blitt oppdaget

Den beste sikkerheten for å forhindre materialtretthet og nedfall av materiell som følge av dette, er viberasjonsvakt.

Kaarmo forteller at det er noe som monteres i tunneler som rustes opp i dag.

– Vibrasjonsvakten sender automatisk beskjed til Vegtrafikksentralen dersom det oppstår uvanlig store vibrasjoner i materiell. På den måten vil vibrasjonene oppdages før det oppstår materialtretthet og før materialene står i fare for å falle ned, sier han.

– Ville en viberasjonsvakt kunne forhindret at vifta i Lydhorntunnel falt ned dersom det er snakk om materialtretthet?

– Ja, det kunne den.

Om det har betydning at den gamle viften skulle skiftes ute eller ikke, er Kaarmo usikker på.

– Alder har ikke nødvendigvis noe å si når det kommer til materialtretthet. Akkurat som på en ny bil kan man ha uflaks og få problemer når den er relativt ny. Men det er klart at sannsynligheten for at det skal skje noe med en gammel vifte er større enn med en helt ny en, sier han.