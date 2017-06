Ekspert mener dårlig utført arbeid kan være årsaken til at taket falt ned i Brynstunnelen

Natt til fredag falt deler av taket i den nyrenoverte Brynstunnelen i Oslo ned.

– Det er deler av brannsikringen i det sørgående løpet av tunnelen som er rammet, forteller prosjektleder Hilde Ulvik i Vegvesenet.

Vegvesenet var raskt ute og stengte hele tunnelløpet.

– Vi jobber fortløpende med å finne ut av hva det er som har skjedd, men kan per nå ikke si noe om årsaken til at brannsikringen falt ned i natt, sier Ulvik.

Dårlig utført arbeid

Siden hele tunnelen er kameraovervåket, kan Vegvesenet bekrefte at det ikke har vært noe nær taket i tunnelen før hendelsen skjedde. Noe brannsikringen uansett burde tålt, dersom det hadde vært tilfellet.

– Det innvendige taket i tunnelen skal tåle både rystelser og at ting kommer nær det uten at det faller ned, så her har det nok vært noe feil i utførelsen av brannsikringen, sier sivilingeniør Øystein Løset som sitter i ekspertpanelet til Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Han forteller at tunneler er bygget for å tåle voldsomme lufttrykk.

– Tunneler opplever stadig påkjenninger i form av store luftsug når det kjører store vogntog i høy hastighet gjennom dem, så de er bygget for å tåle påkjenninger. Her er det rett og slett snakk om dårlig utførelse, sier han.

Feil murpuss?

Hvor feilen i utførelse av brannsikringen ligger er Løset imidlertid usikker på.

– Men det er tydelig at det er for dårlig heft mellom murpusset som har falt ned og underlaget, sier han.

Og legger til:

– Om jeg skal tippe vil jeg tro at det har blitt brukt feil festemørtel mellom de to lagene.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Veidekke, som har utført arbeidet med tunnelen. Kommunikasjonssjef Helge Dieset sier selskaper ikke ønsker å uttale seg i saken.

Undersøker tunnelen

Vegvesenet har sammen med Veidekke og rådgivende ingeniør brukt natten på å sjekke det nordgående løpet i Brynstunnelen for å se om det samme kan skje der.

– Det ser ikke ut som om det er noen fare for at det samme vil skje i motsatt løp, forteller Ulvik.

Nå er de i gang med å undersøke resten av det sørgående løpet.

– Dette er ikke noe som kan skje lenger inn i tunnelen, der det er brukt en annen form for brannsikring, men vi jobber med å finne ut av hvor mye av brannsikringens om må fjernes, sier hun.

Ulvik understreker at betongen som falt ned ikke har noe å si for bæreevnen til tunnelen.