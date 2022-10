Vedum gir opp fastpris på strøm fra årsskiftet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gir opp å få på plass fastprisavtaler på strøm til vanlige folk fra årsskiftet, skriver Aftenposten.

Da finansministeren i slutten av juni sendte ut forslaget om endringer i grunnrenteskatten på høring, var målet at kraftleverandørene skulle kunne tilby fastprisavtaler fra årsskiftet.

Både Sp- og Ap-politikere har i ulike sammenhenger varslet at både husholdninger og bedrifter skal tilbys avtaler om fastpris for å sikre forutsigbarheten, men nå er målet foreløpig skrinlagt, skriver avisen.

Det kommer fram i forslaget til statsbudsjett for neste år:

«På bakgrunn av høringsinnspillene legger departementet til grunn at det kan være krevende å etablere langsiktige standard fastprisavtaler for strøm til forbrukere på de samme premissene som skal gjelde for næringsdrivende», heter det.

– Det viser at regjeringen ikke evner å regulere kraftmarkedet politisk på en måte som er god nok for husholdningene, sier Sofie Marhaug, Rødts talsperson i energispørsmål.

SVs energitalsperson Lars Haltbrekken mener Vedum må se på forslaget fra SV, der staten kjøper inn større mengder med kraft og selger til videre til forbrukere med fastprisavtaler.

– Staten vil ha større muligheter til gunstige priser enn vi som hver enkelt forbruker har, sier Haltbrekken.