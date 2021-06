Produksjon av silisium innebærer utslipp av CO 2 – rundt fem tonn CO 2 for hvert tonn med silisium. Karbonfangst er en mulig løsning for å få bort dette utslippet, men konsentrasjonen av CO 2 i avgassen fra ovnene er ofte for lav til at CO 2 -fangsten blir kostnadseffektiv nok.