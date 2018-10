Nkom krever stans av FM-sendinger: Varsler straffereaksjoner mot radiostasjoner

Etter at FM-nettet ble slukket over hele landet i 2017, er det bare lokalradiostasjoner utenfor storbyene som får sende på det gamle nettet fram til utgangen av 2021. Men Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) egne undersøkelser viser at Asker og Bærum Lokalradio sender radio til en halv million mennesker i Oslo-området fra Voksenkollen, skriver Dagens Næringsliv.

Tvangsmulkt

Asker og Bærum Lokalradio varsles nå om pålegg om retting av feil. Dersom det ikke rettes, vil tvangsmulkt på opptil 8.000 kroner per ukedag begynne fra torsdag. I ytterste konsekvens kan kanalens sendetillatelse bli trukket tilbake.

– Meg bekjent er det ikke noen lovstridige problemer med det, sier Jon Apneseth, styreleder i Asker og Bærum Lokalradio, til DN om senderen på Voksenkollen. Han sier brevet fra Nkom vil bli besvart.

Det samarbeidende stasjonen Radio Rox har allerede fått et mulkt på 88.000 kroner for å bruke for sterk sender. De varsles om nytt overtredelsesgebyr opptil 25.000 kroner.

Som NTB tidligere har omtalt har Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i et brev uttalt at de mistenker bruk av radiosendere som «langt overskrider de tekniske vilkårene som myndigheten har satt».

Tilsynene har på forhånd varslet streng håndheving av reglene for å få bukt med det de mener er ulovlige FM-sendinger fra Asker og Bærum Lokalradio og samarbeidende lokale nisjestasjoner.