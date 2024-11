Store oppgraderinger i T-banenettet vil få konsekvenser for de reisende i 2025. Det varsler Ruter i en pressemelding onsdag morgen.

– Det blir T-baneavvik og buss for bane på flere ulike strekninger gjennom store deler av neste år. Vi vet at dette vil skape ulemper for mange som reiser med oss, og vi gjør det vi kan for å tilby en så god erstatning som mulig, sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.

Tre store prosjekter

T-banen skal gjennom en stor oppgradering, som på sikt skal gjøre tilbudet bedre.

Ruter trekker særlig frem tre store prosjekter: Oppgradering av Majorstuen stasjon, påkobling av Fornebubanen til det eksisterende T-banenettet og installering av nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC).

– Det skjer mye nødvendig arbeid knyttet til T-banen i 2025, som skal komme kundene til gode. Det nye signalsystemet som installeres skal bidra til å øke kapasiteten i T-banenettet, og skal sammen med oppgraderingen av Majorstuen T-banestasjon bidra til å skape plass for Fornebubanen når den står klar i 2029. I sum vil disse tre byggeprosjektene gi innbyggerne et bedre T-bane tilbud, sier Lægran.

Helt nødvendig arbeid

Det lengste T-bane avviket for reisende i 2025 blir mellom Borgen og Majorstuen, i forbindelse med påkoblingen av Fornebubanen.

– 2025 blir et krevende år med mye avvik som berører mange av våre T-bane kunder. Vi har full forståelse for at dette skaper frustrasjon, men det er helt nødvendig arbeid som må utføres. Vi jobber med å få opp et robust og godt erstatningstilbud for de ulike fasene, og vil være ute med informasjon i appen og på nettsidene våre i god tid før hvert avvik, sier Lægran.