Jernbanetilsynet skal granske togstansen 1. juledag

– Det er svært kritisk for samfunnet og transportsikkerheten når så små hendelser får så store konsekvenser. Vi ønsker å finne ut av hva som sviktet og hvorfor det var så sårbart, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Jernbanetilsynet til NTB.

Han varsler nå en full gjennomgang av hva som gikk galt 1. juledag, da all togtrafikken sto stille i nærmere 13 timer på grunn av problemer med et kommunikasjonssystem.

– At vi har en stans i jernbanen i én time eller to, må vi akseptere i noen tilfeller. Men når det begynner å gå en halv dag eller hele dager, og kanskje lenger tid en det, så er det utenfor det som fra min side er akseptabelt, sier Reiersøl-Johnsen.

Ettergår Bane Nor

Han har nå sendt en bestilling til sin egen tilsynsavdelingen om å gå grundig inn i saken.

– Vi kommer til å se på hvordan Bane Nor håndterte denne hendelsen i romjulen. Altså hva som gikk galt, og hvordan det ble håndtert, sier han.

Han sier at tilsynet blant annet vil se på hvilke vurderinger Bane Nor har gjort når det gjelder samfunnssikkerheten og passasjerrettigheter.

– Vi vil se på hvilke avbøtende tiltak de har gjort mens hendelsene pågikk, som beredskap, informasjon til passasjerer og godstransportørene, og hvordan det ble tilrettelagt for alternativ transport.

– Vi vil også se på hvilke vurderinger som ble gjort før man kunne gjenoppta trafikken, hva som er gjort for å hindre gjentakelse og hva som gjøres for å redusere sårbarheten.

Går bredere ut

I tillegg til Bane Nor, skal tilsynet også ettergå hvordan saken ble håndtert av togselskapene, Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet.

– Det blir et veldig bredt tilsyn, sier Reiersøl-Johnsen.

De vil også vurdere hendelsen 1. juledag opp mot andre alvorlige hendelser i nyere til.

– Raset og avsporingen på Nordlandsbanen i høst er et eksempel. Vi mistet transport både på vei og bane i lang tid. Skader som følge av uvær og flom, som med ekstremværet Hans og broraset i Gudbrandsdalen er et eksempel. Vi ser alt dette opp mot samfunnssikkerhet og beredskap, sier direktøren.

I utgangspunktet satser han på å ha hele planen for tilsynet klar 10. januar, og at en ferdig rapport er klar i uke 6.

Nygård: – Fornuftig

Jernbanetilsynet er et uavhengig tilsynsorgan som fører tilsyn ved tog, trikk, T-bane, taubaner og fornøyelsesparker.

Fra før av har Bane Nor varslet at de vil foreta en intern granskning av togstansen i romjulen, men både togselskaper og fagforeninger har tatt til orde for nettopp en ekstern granskning.

– Jeg er enig i at det kan være fornuftig med en ekstern gjennomgang, og Jernbanetilsynet er jo nettopp et uhildet og eksternt organ som er satt til blant annet å gå gjennom sikkerhet og sikkerhetsutfordringer, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han understreker at Jernbanetilsynet ikke er under instruksjonsmyndighet verken fra departementets side eller andre aktører innenfor jernbanen.

Forslag i Stortinget

Førstkommende tirsdag skal Stortinget behandle en kritisk rapport fra Riksrevisjonen om myndighetenes arbeid for å kutte antallet togforsinkelser og innstillinger, som foreløpig har vært mindre vellykket.

I den forbindelse har Rødt levert inn et løst forslag som Stortinget skal votere over, om nettopp en ekstern granskning av togstansen 1. juledag.

– Det skulle bare mangle at det kommer en ekstern granskning av problemene i jernbanen. Situasjonen er helt uholdbar. Det er helt uakseptabelt med så mange og store feil. Folk mister tilliten til jernbanetilbudet, sier Rødts medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen Seher Aydar til NTB.

Hun vil se på mer enn bare selve stansen i en slik granskning. – Vi forventer at alle kortene kommer på bordet. Blant annet må det ses på hvordan oppsplittingen av jernbanen, som følge av høyresidens jernbanereform, har spilt inn, sier hun.