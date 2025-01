– Det fremstår som fullt kaos og anarki, sier samfunnsøkonom Christin Krohn.

Sammen med avdelingsleder Silvia J. Olsen ved Transportøkonomisk Institutt utarbeidet hun rapporten «Organisering av jernbanen i Norge» i 2022.

I ukens episode av podkasten Teknisk Sett snakker vi med forfatterne. De konkluderer med at det ikke er organiseringen det står på:

Etterslep av vedlikehold

– Det er manglende vedlikehold over flere tiår som gjør at vi er i den situasjonen vi er i nå, sier Olsen.

Forskerne mener at vedlikehold har blitt nedprioritert til fordel for større prosjekter, noe jernbanen nå lider under.

Samtidig mener de at det var uheldig at organiseringen ikke ble utredet da dagens organisering ble vedtatt. I praksis kopierte man rett og slett Sveriges modell.

Sveits i særklasse

Ifølge Krohn finnes det ingen forskning på norsk jernbane. Og heller ingen finansiering av slik forskning de siste 20 årene.

– Dette har ført til en lite kunnskapsbasert tilnærming til viktige spørsmål om jernbanens fremtid, sier hun.

Rapporten understreker at det kan være mye å lære av andre land om hvordan Norge kan forbedre sin jernbanesatsing.

Olsen og Krohn trekker særlig fram at Sveits:

– Sveits bygger hele kollektivsystemet sitt rundt jernbanen. De setter rett og slett jernbanen i sentrum av transportløsningene sine, forklarer Olsen.