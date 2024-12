Han understreker at Samferdselsdepartementet vil følge opp togstansen.

– Vi har tett kontakt med Bane Nor og forsikrer oss om at de gjør alt de kan for å løse dette. Vi vil også følge opp dette i etterkant.

– Sikkerheten kommer først og når Bane Nor vurderer at togene ikke kan gå, så er det fordi det skal være trygt på jernbanen.