Forsinkelser i byggingen av Fornebubanen og kostnadssprekk

Byggingen av Fornebubanen blir både mer langvarig og dyrere enn planlagt, opplyser selskapet.

Fornebubanens direktør Irene Måsøval bekrefter overfor TU at forsinkelsen og kostnadsøkningen i all hovedsak gjelder kontrakten for råbygget i betong på Fornebu stasjon og base.

– Hva er de konkrete årsakene til kostnadsøkningen og forsinkelsen?

– Arbeidene blir trukket ut i tid, men vi ønsker ikke å kommentere kommersielle forhold. Vi har iverksatt ulike tiltak, men vi har ikke klart å få opp den produksjonstakten vi ønsker, skriver Måsøval i en epost til TU.

Råbygget for Fornebu stasjon og base er Fornebubanens største kontrakt, med en opprinnelig anslått verdi på 2,25 milliarder kroner.

– Et veldig komplisert bygg å oppføre. Det skal tas høyde for at det skal bygges en by oppå Fornebubanens arbeider, skriver Måsøval til TU.

I en pressemelding fra Fornebubanen heter det at entreprenøren har vanskeligheter med å følge produksjonsplanen som er avtalt i kontrakten.

Det gjør at den etterfølgende kontrakten, som

omfatter teknisk installasjon og innredning, må utsettes, ifølge pressemeldingen fra Fornebubanen.

– Vi vurderer nå hvordan forsinkelsen påvirker den samlede tidsplanen for prosjektet. Det vil bli vurdert om selve Fornebubanen fortsatt kan åpnes i 2029, mens ferdigstillelse av Fornebu stasjon og base blir utsatt med ett år, sier direktør Måsøval i meldingen.

Forsinkelsen gjør at kostnadene vil øke, og at de vil gå over den økonomiske styringsrammen på 27,5 milliarder kroner.

Dette er fra framtidige Skøyen stasjon, en del av Fornebubanen. Foto: Arash A. Nejad

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V) i Oslo sier at det er uheldig at arbeidet på Fornebu base er forsinket.

– Ingen ting er så effektivt som en T-bane, og vi er mange som gleder oss til å kunne ta banen helt fra Oslo til Fornebu. Nå skal Fornebubanen, Oslo og Akershus i fellesskap vurdere om vi kan sette deler av strekningen på Fornebu i drift senere enn resten av banen, sier hun til VG.

I januar 2024 signerte Fornebubanen kontrakt med joint venture-selskapet HAB-Dragados for oppføring av råbygg for Fornebu stasjon og base.

Kontrakten hadde en anslått verdi på 2,25 milliarder kroner. Den var forventet å bli den største kontrakten på hele Fornebubanen.

Ifølge opprinnelig plan skulle Fornebu stasjon og base stå ferdig i desember 2027.

Råbygget for Fornebu stasjon og base skal romme den framtidige endestasjonen på Fornebubanen. Bygget får store arealer for verksted, vaskehall og base for 28 vognsett.

Det er planlagt som et gigantisk betongbygg under bakken, på rundt 500 x 100 meter, og med 358 store og små rom. Det går trolig med rundt 115.000 kubikkmeter betong, opplyser entreprenøren på sine hjemmesider.