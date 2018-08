Varme trær får hus til å sprekke

Boligeiere på særlig Vestfyn og Østjylland opplever at det plutselig oppstår sprekker i husene deres. Årsaken er at husene er fundamentert på fet leire som er svært vannholdig. Den langvarige sommervarmen får trær og busker til å suge opp mer vann fra grunnen, og det kan få leirlagene til å komprimeres, slik at det oppstår sprekker i husene over.

(Foto: Byg-Erfa)