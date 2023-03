Vårgrønn og Flotation Energy skal utvikle inntil 1,9 GW flytende havvind i Skottland

Vårgrønn og Flotation Energy er tildelt areal for å utvikle totalt opptil 1,9 GW flytende havvind på tvers av to prosjekter, Green Volt og Cenos, av Crown Estate Scotland.

Tildelingen er for havvindprosjekter som bidrar med elektrifisering og avkarbonisering av olje- og gassplattformer.

Målet er at havvindparkene skal levere kraft fra 2027 og 2028. Elektrisitet fra vindturbinene skal erstatte kraft fra gassturbiner på olje- og gassfelt i nærområdet. Samtidig forventes det at opp til 7 TWh kraft fra prosjektene blir levert til det britiske nettet årlig.

Totalt sett skal prosjektene kutte utslipp med 3 millioner tonn CO 2 i året, samtidig som de skal støtte kommersialisering av flytende havvindteknologi.

Cenos og Green Volt vil bidra til målet om å halvere utslippene fra britisk olje- og gassvirksomhet i 2030 i tråd med The North Sea Transition Deal, som er tilsvarende målene satt for petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

– Vårt vellykkede bud på tvers av begge våre flytende havvindprosjekter posisjonerer Green Volt og Cenos som viktige pionerer for å utvikle flytende vind i kommersiell skala i Europa. Prosjektene våre er designet for å bringe fornybar energi til markedet, samtidig som vi bygger en lokal forsyningskjede for flytende havvind sentrert rundt Nordsjøen. Med tildelt arealeksklusivitet ser vi nå frem til å utvikle Green Volt- og Cenos-prosjektene videre, sier Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn, i en pressemelding.