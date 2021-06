Vard bygger verdens største luksusyacht

Yachten skal døpes «Somnio», som på latin betyr «å drømme», og overleveres eierne våren 2024.

Den 222 meter lange og 27 metere brede yachten blir på 33.500 bruttotonn og bygges med den ypperste designfinish, ifølge en pressemelding fra Vard.

Ifølge Daily Mail er prislappen 500 millioner euro, eller drøyt 5 milliarder kroner. Leilighetene om bord begynner på 9,5 millioner euro, det vil si rundt 95 millioner kroner.

Kaptein og medgrunnlegger av Somnio Erik Bredhe har tidligere vært kaptein på The World, verdens første skip med selveide luksusleiligheter. Han er svært fornøyd med å bygge og samarbeide med Vard for prosjektet.

– Det blir den største yachten i verden i lengde og volum og tilbyr leiligheter i den best tilgjengelige kvalitet på sjøen, sier Bredhe i en pressemelding.

Svensk og britisk

Somnio har valgt to av verdens fremste arkitekter og designstudio for prosjektet: Tillberg Design of Sweden og Winch Design fra Storbritannia. Fartøyet er utviklet i et tett samarbeid mellom Somnio, Fincantieri og Vard.

Skroget skal bygges ved Vard Tulcea i Romania og blir deretter tauet til Vard Søviknes for videre utrustning, ferdigstilling, testing og levering. Vard opplyser at kontrakten vil gi store ringvirkninger både internt og for den maritime klyngen.

Med sine 222 meters lengde blir Somnio det største skipet bygget av noe Vard-verft.

Storesøster

På samme måte som den norske cruise-gründeren Knut Kloster gjorde med The World i 2002, selges leilighetene om bord, og eierne bestemmer i fellesskap hvor skipet skal seile.

The World, som ble bygget ved Fosen Verft i Trøndelag, er nesten 26 meter kortere, det vil si 196,35 meter langt og 29,8 meter bredt. Der er det nok også litt mindre plass per person.

The World i Antarktis. Bilde: The World

Total kapasitet er 657 personer, som er fordelt på til sammen 165 leiligheter, derav 106 privateide og 40 som kan leies ut, samt 19 studioleiligheter.

Ut over at det blir den høyeste luksus og finish om bord på Somnio og en «vinkjeller» med 10.000 flasker, er lite lekket om tilbud til til eierne.

The World kan på sin side skryte av følgende tilbud: Golfbane, svømmebasseng, spa, tennisbane, løpebane, danseskole, et kasino og et legekontor med muligheter for blant annet å ta røntgenbilder. Golfballene på driving rangen er laget av et oppløselig materiale og blir til mat til fiskene hvis de lander på sjøen, ifølge Wikipedia.