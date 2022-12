Vannkraft kan «foredles» til balansekraft

Litt ny vannkraft og litt ny vindkraft – samt lite solkraft – vil ikke dekke behovet for ny kraft til elektrifisering, ifølge et debattinnlegg fra cand. real. Svein Nøvik og professor Jan Emblemsvåg. De vil bygge kjernekraftverk, fordi Norge trenger «en kraftig arbeidshest»!

Med 1400 MW kraftkabler til Tyskland og til England har Sør-Norge nå blitt en liten del av et stort kraftmarked i Europa, der kraftprisen i stor grad styres av ymse forhold i andre, større land. Med mye væravhengig kraft-produksjon kan det også bli «skyhøy» kraftpris når vinden er svak, og nesten gratis kraft når den er sterk.

«Arbeidsulykke» å stenge kjernekraftverk

Det tyske politiske vedtaket om utfasing av all kjernekraft kan karakteriseres som en alvorlig «arbeidsulykke» i klimasammenheng. Det er nok bare én mulighet, hvis både all kjernekraft og mye kullkraft i Tyskland skal fases ut: Da må det satses voldsomt på vindkraft fra Nordsjøen til Tyskland, og den må nok komme fra britisk, nederlandsk og dansk sokkel, i tillegg til fra den vesle tyske sokkelen der.

Med veldig mye vindkraft ute i Nordsjøen blir det også veldig stort behov for «balansering» av ujevn kraft-produksjon der, med spesielle «balansekraftverk» i Sør-Norge: Det vil si pumpekraftverk og «effektverk» – og noen flere slike enn antydet i den ti år gammel rapporten «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk».

«Foredling» av vannkraften

Statkraft har planlagt «effektverk» ved siden av Mauranger kraftverk i Hardanger, med kort tilløpstunnel og stor fallhøyde. Der kan det vel også bygges ekstra pumpekraftverk ved siden av Jukla? Dermed kan vel all kraft-produksjonen der konsentreres i tidsrommene med relativt svak vind ute på Nordsjøen og eksporteres i kabel ut gjennom Hardangerfjorden og videre sørover i Nordsjøen.

Med et antall slike prosjekter sør og vest i landet kan mye vanlig vannkraft «foredles» til balansekraft som får høy verdi på markeder med mye, men temmelig ujevn vindkraft. Da blir det vel så stor netto krafteksport at den ikke kan utlignes med mer vann- og vindkraft, så det må bygges kjernekraftverk i Norge, i stedet for i Tyskland.

I januar 2021 skrev jeg et innlegg i TU med forslag om kjernekraftverk vest for utløpet fra Øyeren i Østfold. Med slikt kraftverk der blir Østlandet mindre avhengig av kraft fra Vestlandet, så vannkraft der kan «foredles» til balansekraft og eksporteres sørover og vestover i Nordsjøen.

En annen mulighet er at et svensk selskap kan bygge et stort kjernekraftverk der for å avløse et gammelt kjernekraftverk i Sør-Sverige når det må legges ned.