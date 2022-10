Både Die Welt og Bild melder i kveld at Tyskland forlenger levetiden for de tre siste gjenværende kjernekraftverkene sine. Alle tre skulle etter planen stenges ned før nyttår, men nå vil de fortsette driften senest til 15. april, opplyser statsminister Olaf Scholz.

«Det juridiske grunnlaget vil bli opprettet for å muliggjøre drift av atomkraftverkene Isar 2, Neckarwestheim 2 og Emsland frem til senest 15. april 2023», skriver Scholz i et brev til lederne for de andre regjeringspartiene.

Scholz skriver også at regjeringen bør presentere en «ambisiøs lov for å øke energieffektiviteten», og at det bør legges til rette for bygging av nye «hydrogenkompatible gasskraftverk».

Splitter regjeringen

Spørsmålet om å legge ned eller beholde de tre siste tyske kjernekraftverkene, er en het potet også internt i regjeringen. Mens De Grønne bare vil strekke seg til å beholde to av tre kraftverk fram til april, vil regjeringspartner FDP beholde alle de tre atomkraftverkene fram til våren 2024.

Fordi det er lovfestet at kraftverkene skal utfases ved årsskiftet, krever forlengelsen en lovendring som må avgjøres av Forbundsdagen i løpet av denne uken. Det legger et stort press på regjeringspartiene, som må bli enige i løpet av onsdag, ifølge Die Welt.

Vedtaket om å fase ut atomkraft i Tyskland, ble gjort i 2011 i kjølvannet av Fukushima-katastrofen. Da var 17 atomreaktorer i drift i Tyskland, nå er bare tre igjen.

Tysklands energiproduksjon de siste 30 år. Illustrasjon: Robbie Morrison / Tkarcher / AG Energiebilanzen.

La ned 32 TWh atomkraft i fjor

Til tross for at gasslagrene var i ferd med å gå tomme, stengte Tyskland kraftverkene Grohnde, Brokdorf og Grundremmingen C like før nyttår i fjor. De tre kraftverkene hadde en samlet kapasitet på 4000 megawatt (MW) og en samlet årsproduksjon på over 32 TWh i året.

I fjor sendte flere kjente atomkraftforkjempere, blant dem Bill Gates, brev til de tyske partilederne hvor de ba dem om å reversere nedstengingene. De argumenterer både med forsyningssikkerhet, høye elektrisitetspriser og klimahensyn.

Eieren av kraftverkene Neckarwestheim og Emsland sa i fjor at atomkapittelet er lukket, og at de vil stenge ned de to siste kraftverkene sine i 2022. De viste da til at personalplanlegging, drivstoffinnkjøp og vedlikehold har en planleggingstid på flere år, og at det er utenkelig å gjøre slike endringer på noen få måneders varsel.

Nederland og Sverige vil bygge nytt

I Nederland har de fire regjeringspartiene blitt enige om å forlenge levetiden til landets ene atomkraftverk i Borssele og starte arbeidet med å bygge to nye atomkraftverk.

Også i Sverige vil den nye trepartiregjeringen legge til rette for mer kjernekraft. Regjeringen vil gi Vattenfall i oppdrag å starte planlegging og bygging av nye kjernekraftverk. Etter Tsjernobyl-ulykken har motstanden mot kjernekraft vært stor også i Sverige, og det har tidligere blitt vedtatt å fase ut kjernekraft i Sverige.

Sverige har i dag seks kjernereaktorer som står for rundt 30 prosent av landets strømproduksjon, ifølge Store norske leksikon.