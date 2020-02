Vannbåren varme kan få ned effektforbruket i Norge. Boligprodusentene stritter imot — som vanlig

Vann skaper trøbbel, både politisk og i byggenæringen. Denne gangen er det verken økt nedbør, flom eller fuktskader som ligger bak. Det er et forslag om å påby at 80 prosent av netto varmebehov skal dekkes av energifleksible varmesystemer for bygg over 1000m2. I praksis betyr det vannbåren varme.