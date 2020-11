– En enkelt mutasjon betyr ikke nødvendigvis så mye, men frykten er hvis viruset «hopper» for mye mellom verter som krever ulik tilpasning. Så til slutt kan så mange mutasjoner akkumuleres at noen medisiner kan bli ineffektive, og at til og med brede vaksiner ikke treffer ordentlig, sier professor Ali Salanti ved Universitetet i København.

(Foto: NTB/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen)