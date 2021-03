Uvanlig stor meteoritt funnet etter nedslag i Sverige

Rundt klokka 22.30 lørdag kveld 7. november begynte telefonene å ringe på forsvarskommandoen i Danmark. Innbyggere i flere deler av landet sa at de hadde observert en kraftig rød-oransje ildkule fare gjennom atmosfæren.

Lignende meldinger nådde myndighetene i Norge, Finland og spesielt i Sverige, og det tok ikke lang tid før de første videoene på sosiale medier ga bevis til saken. Særlig i Sverige var ildkulen kraftig. Noen steder var den så voldsom at det til tross for tåke flere steder så ut som om solen skinte tvers igjennom et kort øyeblikk.

Det var naturligvis en meteor, og etter et søk i nærheten av byen Ådalen i Enköping kommune nordvest for Stockholm, klarte to geologer fra Stockholm, Andreas Forsberg og Anders Zetterqvist, å finne et 14 kilo fragment fra meteoritten, samt et antall mindre stykker, som nå er overlevert til Swedish Museum of Natural History:

– Det er et unikt objekt som Anders og Andreas har funnet. Det er mer enn 60 år siden at en meteoritt ble funnet i Sverige etter at nedfallet er blitt observert - og dette er det første pålitelige eksemplet på at en nylig falt meteoritt er blitt funnet. I tillegg er det det første pålitelige eksemplet på en nylig jernmeteoritt i vårt land, sier Dan Holstam, som er ansvarlig for innsamling på museet i en pressemelding.

Ifølge astronom og meteorolog ved Uppsala Universitet, Eric Hempel - som så fenomenet selv - var det en ni-tonns meteor som gikk inn i en bratt bane og brant opp i atmosfæren, der den skapte et smell på grunn av sin supersoniske hastighet.

Nettverket av kameraer for å fange meteoritter i Sverige fungerte ikke på grunn av tåke i området, men på grunn av lignende nettverk i nabolandene, inkludert Danmark, var det mulig å bestemme et omtrentlig nedslagspunkt: et skogsområde ved byen Ådalen.

Området ble søkt i av flere meteorittjegere uten å lykkes i flere dager, men den 22. november oppdaget en mineralog, Jörgen Langhoff, fra Naturhistorisk museum, en rekke mindre fragmenter, og på en stein var det tegn på et sammenstøt med en knyttnevestor stein. Ved bruk av magneter ble det imidlertid bare funnet mindre stykker, ble det tidligere sagt fra museet.

Men da Anders og Andreas kom til stedet, begynte de å søke 70 meter fra det opprinnelige funnstedet. Plutselig så de en stein ligge halv nedsunket i noe mose - og så snart de løftet den opp, var det tydelig at det var en meteoritt med en karakteristisk smeltet overflate.

Nå vil meteoritten bli undersøkt mer detaljert og utstilt på Swedish Museum of Natural History.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.