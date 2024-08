Champagnevrak i Sverige blir et fortidsminne

Et hundretalls flasker champagne, leirflasker med karbonert vann og velbevart porselen ble funnet av dykkere i et skipsvrak utenfor Blekinges kyst i Sverige i juli. Myndighetene erklærer nå vraket for fornminne, slik at det kan beskyttes og bevares for fremtiden, skriver de i en pressemelding.

– Champagneflaskene er et fantastisk velbevart funn som gir oss et øyeblikksbilde av sjøfarten og livet om bord på slutten av 1800-tallet. Nå får vraket et tydelig og sterkt vern som fornminne, noe som innebærer at det ikke på noen måte kan skades og at gjenstander ikke kan tas fra vraket uten vårt tillatelse, sier Magnus Johansson, som er antikvar i Blekinge fylke.

Et av de siste seilskipene

Skipsvraket har vært kjent siden 2016, da det ble oppdaget i forbindelse med en oppmåling i regi av det svenske sjøfartsverket. Vraket var et seilskip i tre, og kun kort etter forliset overtok dampskipene. Funnet er registrert i riksantikvarens kulturmiljøregister.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Belysning for sikkerhet: Hans Følsgaards nye EX-lamper setter standarden

– Hadde skipet forlist før år 1850, ville funnet automatisk vært et fornminne, men vi har konstatert at vrakets kulturhistoriske verdi var så høy at det likevel bør erklæres som fornminne, sier Daniel Tedenlind, antikvar i Kalmar fylke.

Luksusbobler uten alkolhol

Vraket ble funnet knapt fire mil sør før den svenske øya Öland.

Også godt bevart porselen og sodavann i leirflasker ble funnet. Teknikken for å karbonere vann ble utviklet på slutten av 1700-tallet og var da et dyrt produkt, skriver svenske TT (via Ny Teknik).