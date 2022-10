Rørledningen Nord Stream 2 lekker fortsatt gass, men i helgen har utslippene minsket enda mer.

Lekkasjen i Sveriges økonomiske sone er nå 15 meter i diameter. Den minsker fortsatt, men hvor raskt det går, er uklart.

– Tendensen er at det minsker, men sjø- og bølgebildet gjør det vanskelig å si nøyaktig hvor fort det går. Derfor har vi ingen prognose for når det kan opphøre, sier Mattias Lindholm, pressetalsmann for den svenske kystvakten.